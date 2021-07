Particuliere schenking maakt restauratie Museum Prinsenhof in Delft mogelijk

Museum Prinsenhof Delft, met op de achtergrond de Oude Kerk. Beeld Henri van Avezaath

Het Prinsenhof, waar Willem van Oranje in 1584 werd vermoord, staat in een lijst met de honderd belangrijkste nationale monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het museum draait om drie thema’s: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters. Het voormalige klooster trekt gemiddeld 85 duizend bezoekers per jaar.

Zeventig jaar geleden werden voor het laatst grote werkzaamheden aan het complex verricht. De noodzakelijke renovatie en het groot onderhoud worden bekostigd door de gemeente. Door de particuliere schenking worden ook extra verbeteringen en aanpassingen mogelijk. Zo kunnen nu nog ongebruikte ruimten een (educatieve) functie krijgen en kan de tuin worden aangepakt.

De schenking is afkomstig van de familie Vlek, al sinds 1855 een bekende naam in Delft. Het familiebedrijf maakte de Vlek-jenever en was betrokken bij de oprichting van een ziekenhuis en twee scholen. Ruud Vlek is medeoprichter van beursbedrijf Optiver. Zakenblad Quote schat zijn vermogen op 500 miljoen euro.

‘Dankzij de ongekend genereuze gift van de familie Vlek kunnen nu de mooie eerste stappen worden gezet’, aldus burgemeester Marja van Bijsterveldt. Museumdirecteur Janelle Moerman spreekt van een ‘feestelijk moment’, nu de gemeenteraad groen licht heeft gegeven. De schenking van de familie Vlek heeft volgens haar een ‘essentiële impuls’ aan het besluit gegeven.

De verbouwing en renovatie worden geleid door architectenbureau BiermanHenket. Het bureau was eerder betrokken bij projecten voor het Anne Frank Huis en de Beurs van Berlage in Amsterdam en Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. De bedoeling is dat er half 2022 een voorlopig ontwerp ligt. De werkzaamheden zijn gepland tussen 2023 en eind 2025.

De plannen kosten in totaal 37 miljoen euro. Dat betekent dat gemeente en museum nog 9 miljoen moeten zien te vinden bij andere overheden, instellingen, fondsen en particulieren.