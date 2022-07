Parijse rechtbank bepaalt: Maurizio Cattelan is de eigenaar van zijn werk, niet de uitvoerder die de beelden maakte

Het werk La Nona Ora (Het negende uur) van Maurizio Cattelan. Beeld AP

Het is een klassiek dilemma: wie is de echte kunstenaar, de maker of de bedenker? Heeft de uitvoerder het meeste recht om een kunstwerk als het zijne op te eisen, of degene die het idee heeft gelanceerd, ook al is het door iemand anders gefabriceerd? De discussie speelde al bij de waardering voor het auteurschap van Rubens (die een atelier aan schilders ‘zijn’ schetsen liet uitvoeren) en bij Rodin die zelf de beitel niet in het marmer zette.

Het vraagstuk is weer actueel. Afgelopen week deed de rechtbank in Parijs uitspraak in een zaak waarin de Franse beeldhouwer Daniel Druet beweerde dat hij de kunstenaar is van acht hyperrealistische wassculpturen die doorgaans aan de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan worden toegeschreven, zoals de door een meteoriet getroffen Paus Johannes Paulus II en de knielende mini-Hitler.

De Franse beeldhouwer had 5 miljoen euro vergoeding geëist en het recht ‘exclusieve auteur’ van de acht wassculpturen te worden genoemd. Druet, die beeltenissen maakte voor het Parijse wassenbeeldenmuseum Grévin, claimde dat hij in de jaren ’90 door Cattelan en diens galerie was benaderd voor het maken van een reeks beelden. En dat het contract onder ‘vage’ bewoordingen en afspraken was opgesteld. Iets wat Emmanuel Perrotin, eigenaar van galerie Perrotin, heeft toegegeven: ‘We waren naïef.’

In de uitspraak werd Druet in het ongelijk gesteld. De drie rechters beschouwen Druet als een onderaannemer, iemand die tussen 1999 en 2006 in opdracht van Cattelan de beelden maakte en daarvoor meer dan 140 duizend euro ontving. De rechtbank ziet de Italiaan als de enige bedenker van het werk, en daardoor als de rechtmatige eigenaar. ‘De werken werden altijd onder de naam van Cattelan gepresenteerd’, luidde het oordeel. ‘Alleen hij droeg zorg voor de enscenering.’ Niet Druet.

De onenigheid tussen Druet en Cattelan en zijn galeriehouder ontstond toen enkele beelden van Cattelan moesten worden gerestaureerd; een klus waarvoor Druet werd benaderd. Maar hij vroeg daarvoor volgens Perrotin zulke ‘exorbitant’ hoge bedragen, dat besloten werd de samenwerking met Druet te beëindigen en andere Italiaanse beeldhouwers te vragen.

Galerie Perrotin liet tegenover Artnews weten ook blij te zijn met de uitspraak omdat de zaak ‘potentieel bepaalt hoe het rechtssysteem conceptuele kunst in de toekomst zal toetsen’. Volgens de galerie was de eerdere, honderd jaar oude wet over het auteurschap ongeschikt voor kunst die meer de nadruk op de artistieke ideevorming legt dan op de ambachtelijke uitvoering.

Overigens is met de uitspraak van de Parijse rechtbank de commotie rond Cattelan niet afgelopen. Deze week beschuldigde de Amerikaanse kunstenaar Joe Morford de Italiaan van plagiaat. Het werk Comedian van Cattelan – een met grijs ducktape aan de muur vastgeplakte banaan – zou zijn nagemaakt van een eerder werk van Morford: Banana & Orange, twee stuks fruit die ook tegen de muur waren getapet.

Beide partijen staan binnenkort voor de rechter in Florida. Cattelans versie werd in 2019 op Art Basel Miami Beach getoond en veroorzaakte veel ophef. Een performancekunstenaar at ter plekke de banaan zelfs op. Galerie Perrotin verkocht uiteindelijk drie kopieën van het bananenwerk voor een totaal van 390.000 euro.