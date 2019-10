Parijs niet blij met cadeau van kunstenaar Jeff Koons: ‘pornografisch beeld’ van ‘elf gekleurde anussen op stokjes’

Het ‘Boeket van Tulpen’ in de tuin van het Petit Palais. Beeld Getty Images

De Amerikaanse kunstenaar, die bekendstaat om zijn grote, felgekleurde, soms schreeuwerige creaties, ontwierp het beeld als geschenk aan de Parijzenaren. Het is zijn reactie op de terroristische aanslagen in onder meer het Bataclan-theater, die in 2015 aan 130 mensen het leven kostten.

Maar veel Fransen staan niet te springen om Koons’ cadeau. Filosoof Yves Michaud omschreef de sculptuur in het Franse weekblad Le Nouvel Observateur als ‘een pornografisch beeld’ van ‘elf gekleurde anussen op stokjes’. Columnist Eric Naulleau noemde het beeld ‘verschrikkelijk’. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo, die de sculptuur in het bijzijn van de kunstenaar mocht onthullen, toonde zich wel content met Koons’ geschenk. Hidalgo noemde het ‘een mooi cadeau van het Amerikaanse volk aan Parijs’ en ‘een magnifiek symbool van vrijheid en vriendschap’.

De sculptuur zou eigenlijk voor het Palais de Tokyo komen te staan. Daarvan werd afgezien omdat de bestrating niet stevig genoeg zou zijn om het beeld te dragen, maar ook omdat een groep Franse kunstenaars in een ingezonden brief in dagblad Libération bezwaarmaakte. Het beeld zou volgens hen meer een publiciteitsstunt zijn dan een kunstwerk. Bovendien vroegen de ondertekenaars zich af waarom een artistieke hommage aan de slachtoffers van de Bataclan-aanslagen niet door een Franse kunstenaar gemaakt kon worden.

Het is niet de eerste keer dat de werken van Koons in Frankrijk tot controverse leiden. In 2008 konden Franse kunstliefhebbers in het Paleis van Versailles kennismaken met zijn oeuvre. Onder meer Lobster, een reusachtige aluminiumkreeft, en Rabbit, een opblaaskonijn van roestvrij staal, sierden de zalen van het paleis. Dat was niet tot ieders tevredenheid. Op de openingsdag demonstreerden tientallen actievoerders voor de ingang van het paleis tegen de expositie. Koons was ‘een indringer op een magische plek’, zei de erevoorzitter van de Franse erfgoedvereniging destijds.