Paranoiathriller ‘The Capture’ laat zien hoe het moet: hoog tempo, uitstekende acteurs en heel veel cliffhangers ★★★★☆

Holliday Grainger is rechercheur Rachel Carey in ‘The Capture’.

Er hangen naar schatting een kleine miljoen veiligheidscamera's in Londen, een per tien bewoners van de metropool. De gemiddelde Londenaar of bezoeker is per dag naar schatting zeventig keer in beeld op CCTV, de afkorting voor Closed Circuit Television, zoals dit audiovisuele veiligheidsnetwerk wordt genoemd. Materiaal genoeg voor een paranoiathriller, maar in de uitstekende en spannende BBC-serie The Capture (oorspronkelijk uit 2019, maar nu pas te zien op NPO Plus) wordt de spanning nog enigszins dystopisch opgevoerd door een kleine stap in de toekomst te nemen.

Over de auteur

Mark Moorman schrijft voor de Volkskrant over series, fotografie en populaire cultuur.

Holliday Grainger (ook al zo goed in Strike) is Rachel Carey, een voormalige terrorismebestrijder die terechtkomt bij de Londense politiemacht. Hier wordt ze met scheve ogen aangekeken, omdat ze de traditionele route naar rechercheurschap, via patrouilleren op straat, lijkt te hebben overgeslagen. En dan is er nog, als complicerende factor, de relatie die ze met haar voormalige chef had.

The Capture opent met een zaak tegen een Britse militair die een ongewapende Afghaan zou hebben neergeschoten. Tijdens het proces wordt het videomateriaal ‘onbetrouwbaar’ verklaard. En daarmee is het thema van The Capture gegeven. ‘Seeing is deceiving’, kijken is bedrog, zo luidt de slogan van The Capture, als serie te situeren tussen Black Mirror en Spielbergs Minority Report.

Dat blijkt des te meer in de eerste zaak die Carey op haar bord krijgt. De vrijgesproken Britse militair lijkt betrokken bij een ontvoeringszaak, van zijn eigen advocaat nog wel. De CCTV-beelden lijken in dit geval een onomstotelijk bewijs voor zijn betrokkenheid, maar de militair zweert dat hij onschuldig is en dat de beelden liegen. Al snel stuit Rachel Carey op bewijs dat er inderdaad iets niet klopt met de videobeelden. En als in elke goede paranoiathriller is dit nog maar het begin en voert deze zaak naar een labyrintachtige onderwereld waar met behulp van de nieuwste surveillancetechnieken geheel nieuwe opvattingen over de veiligheid van de burger zijn ontstaan.

De gaten in de logica worden doeltreffend opgevangen door het tempo, de uitstekende acteurs en een enorme dichtheid aan cliffhangers. Bij de Britten is inmiddels een tweede (goed ontvangen) seizoen uitgezonden dat ongetwijfeld ook naar de NPO komt. The Capture is de beste keuze binnen een genre dat al te vaak leidt tot slappe series als The Night Agent (Netflix) en Citadel (Amazon).