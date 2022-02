Paraguayaanse film over uit het woud verdreven Ayoreo-volk wint IFFR Tiger-award

Beeld uit de film Eami, bekroond op het IFFR.

Eami volgt de laatste tocht van een Ayoreo-meisje door het bos, afgewisseld met getuigenissen van andere en oudere Ayoreo, die spreken over hun ervaringen met de ‘coñone’ (de ongevoeligen), de mensen van buiten het woud, die hun leefruimte ontginnen en verwoesten. Middels de vertelstem koppelt Encina de beelden van haar poëtische film aan de Ayoreo-mythologie, waarin het meisje zich voorstelt als de ‘vogelgod’.

‘We waren unaniem geraakt door deze krachtige film’, schreef de jury in haar rapport. ‘Eami liet ons dromen en schudde ons tegelijkertijd wakker.’ De Paraguayaanse regisseur won in 2006 al eens de internationale persprijs op het Cannes filmfestival voor haar speelfilmdebuut Hamaca paraguaya.

Speciale juryprijzen

De twee ‘speciale juryprijzen’ voor de Tiger-competitie werden uitgereikt aan Excess Will Save Us van de Franse filmmaker Morgane Dziurla-Petit en het Chinese To Love Again van Gao Linyang. To Love Again won ook de Fipresci-prijs van de internationale filmcritici. Aan de prijzen zijn geldbedragen verbonden: 40 duizend euro voor de Tiger award, 10 duizend euro voor elk van de Special Jury Awards. In de Tiger jury zaten dit jaar onder anderen de Vlaamse regisseur Gust Van den Berghe en de Nederlandse actrice Thekla Reuten.

De VPRO Big Screen Award werd gewonnen door Kung Fu Zohra van de Franse filmmaker Mabrouk El Mechri. Aan deze prijs is een release in de Nederlandse bioscopen verbonden, plus een door de filmmaker en distributeur te delen geldbedrag van 30 duizend euro. De jaarlijkse Robby Müller Award (vernoemd naar de in 2018 overleden Nederlandse cinematograaf) werd uitgereikt aan de Thaise cameraman Sayombhu Mukdeeprom. De KNF prijs van de Nederlandse critici ging naar Jon Rafmans Punctured Sky, een van de films in de Ammodo Tiger competitie voor korte films.

Vanwege de eerdere lockdowns en virusbeperkingen vindt het IFFR-programma dit jaar vrijwel geheel online plaats. De films in de verschillende competities zijn tijdens het festival enkel te zien voor de pers en de jury. Het publiek kan de gehele Tiger-competitie later dit jaar wel nog zien, zodra de films onder de vlag van IFFR in de bioscoop worden vertoond.