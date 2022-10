Paolo Nutini dwingt zijn prachtige wedergeboorte in de muziek zelf af ★★★★☆

Paolo Nutini op 30 september tijdens een optreden in Milaan. Beeld Getty

Paolo Nutini dwingt respect af. Na zijn succesalbum Caustic Love uit 2014 liet de Schotse zanger en liedschrijver jarenlang niets meer van zich horen. Het werd hem misschien allemaal wat te groot, vertelde hij dit jaar in een interview met de Volkskrant. Maar thuis, liet hij ook weten, werkte hij onverstoorbaar aan nieuw werk.

En wat voor nieuw werk. Zijn in juli verschenen comebackalbum Last Night in the Bittersweet laat een Nutini horen die artistieke afslagen heeft genomen: wat minder Otis Redding-achtige soul, al zit die nog altijd in zijn stem verankerd, en meer punk en psychedelische rock, en zelfs americana.

Het knappe is, zo blijkt in Paradiso, dat Nutini met dat frisse en wezenlijk andere werk toch een prachtige wedergeboorte in de pop afdwingt. Er hangt grote opwinding rond zijn huidige tournee, en de Amsterdamse zaal is twee avonden achter elkaar ramvol. Maar belangrijker: zijn nieuwe songs, die zijn setlist zaterdag volledig domineren, doen het live erg goed. Het publiek was na Nutini’s afwezigheid kennelijk zo gretig, dat het de nieuwe liedjes van de verloren zoon nu al tot zijn klassiekers rekent en volop meezingt.

Strakke band

Maar hij speelt ze ook formidabel, met een grote, strakke band die hem kan volgen in al zijn muzikale richtingen. In het openingsnummers Abigail schreeuwt Nutini als een ontketende Robert Plant: ‘Báby, báby, báby.’ De rollende psychedelische rock van Lose It klinkt vol en zwaar, met een heerlijke gitaarsound. De fluordia’s op het projectiescherm maken het af.

Bij Stranded Words en vooral Radio, ook van het nieuwe album, klauwt de pure soulstem van Nutini zich weer naar voren. Niemand kan zo mooi en verteerd door verlangen ‘I need you’ zingen. En wat geeft hij zijn zinnen een diepgang, puur doordat hij ze zingt vanuit zijn ziel: ‘You’ll know me better than I’ll ever know myself. If you see me, make it easy on me.’ Zijn handen grijpen naar zijn borst, alsof ze daar iets uit willen trekken. Wat is dit toch een geboren performer, en wat goed dat hij zich weer laat zien.

Want uit welke genres Nutini ook put, hij blijft in diepste wezen toch een soulzanger: hij vertolkt zijn songs alsof het verhalen zijn, waarnaar je moet luisteren. Knap, zoals hij zijn oudere nummer Candy in de finale laat ontploffen, met die krijsende en hese stem: ‘I’ll be there, waiting for you.’

Gelouterde wereldhit

Niet alles is zo spectaculair. Het rocknummer Petrified in Love klinkt wat gewoontjes, maar misschien ook omdat het afsteekt tegen zo veel moois. De manier waarop Nutini zijn nieuwe, vanuit verstilde gitaren opgebouwde maar steeds heftig rockende lied Everywhere live de allure geeft van een gelouterde wereldhit, is fenomenaal.

De toegiften Iron Sky en Let Me Down Easy, van albumhit Caustic Love, zijn cadeautjes: leuk om te krijgen, maar je hebt ze eigenlijk niet nodig.