Paniek en psychische hulp bij RTL Boulevard na moordaanslag op Peter R. de Vries

Na afloop van de uitzending van woensdagavond brachten burgemeester Halsema en minister Grapperhaus een bezoek aan de redactie van RTL Boulevard. Beeld ANP

Het team is na de aanslag nog lang in de studio blijven zitten om op nieuws te wachten en elkaar te steunen, zei Van der Vorst, die dinsdag snel ter plaatse was. ‘Voor iedereen is dit een traumatische gebeurtenis.’

Peter R. de Vries was meteen na de uitzending vertrokken, vertelde Boulevard-presentator Luuk Ikink. Tien minuten na de show hoorde de redactie, die nog stond na te praten, het vreselijke nieuws. ‘Een collega kwam de studio in gestormd en schreeuwde: Peter is neergeschoten. Toen ontstond enorme paniek. Even daarna zijn we met een aantal collega’s die kant op gelopen, om te kijken of we iets konden doen. Maar dat ging niet.’

Een buurtbewoonster hield de hand van De Vries vast, zei Ikink. ‘Een aantal collega's werd opgevangen door bewoners. Zij zitten er nog steeds helemaal doorheen.’

Hommage

Volgens royaltyverslaggever Marc van der Linden was het een moeilijke dag voor alle medewerkers. ‘Aan de ene kant zitten we in de werkmodus, omdat we Peter recht willen doen. Maar we kunnen het niet doen zoals we dat gewend zijn. Ik moet nu echt moeite doen om mijn tranen te bedwingen.’

De hele uitzending van RTL Boulevard stond woensdag in het teken van Peter R. de Vries. Het was een hommage, legde Albert Verlinde uit: ‘Het enige wat we nu kunnen doen is praten over hoe goed, leuk en bijzonder Peter is. Want Nederland is knock-out op dit moment. Het is zo onwerkelijk dat hij in het ziekenhuis ligt te vechten voor zijn leven.’

Peter van der Vorst: ‘Om dat hardop uit te spreken, dat is nog steeds ongelooflijk. We bidden met zijn allen voor een wonder.”

Halsema

De programmadirecteur omschreef Peter R. de Vries als een dierbare, betrokken collega. Hij beklemtoonde dat de aanslag ook op professioneel gebied een klap is voor RTL Boulevard. ‘Peter is een van de allerbeste journalisten, misdaadjournalisten sowieso, van Nederland. Vastberaden, heldhaftig, doortastend, de onderste steen moet boven. Ik ben er trots op dat hij aan ons verbonden is.’

Van der Vorst sprak zijn waardering uit voor alle steunbetuigingen van kijkers en prominenten. ‘Femke Halsema heeft ons laten weten dat ze alles in het werk zou stellen om mogelijk te maken dat we de uitzending met een veilig gevoel konden maken. Mark Rutte belde om ons een hart onder de riem te steken. Zelfs de koning en de koningin hebben gereageerd. Dat is toch belangrijk, dat raakt ons allemaal.’