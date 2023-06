Palestrina perfectioneerde de kunst van de polyfonie, zijn stijl wordt nog steeds bestudeerd

Giovanni Pierluigi da Palestrina. Beeld Telma Lannoo

We reizen af naar Rome, 1525. Het is acht jaar nadat ene Maarten Luther, augustijner monnik, in Wittenberg met zijn 95 stellingen een beweging ontketende die tot een grote kerkhervorming zou leiden, de Reformatie. De exorbitante rijkdom van de kerk, met het machtscentrum in Rome, lag van nu af aan onder vuur. In 1527 zou die stad ook nog eens geplunderd worden door een stel losgeslagen Duitsers en Spanjaarden.

Maar gelukkig gebeurde er ook wat moois in deze grauwe periode. In 1525 werd in Palestrina, een plaatsje vlak bij Rome en toebehorend aan de paus, de grootste componist van de 16de eeuw geboren. Ik heb het over Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594).

Jarenlang hadden ze aan de hoven van de staten die nu Italië vormen componisten uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk geïmporteerd, de grootmeesters van de meerstemmige muziek, de polyfonie. Maar Palestrina, homegrown, zou de kunst perfectioneren. Hoe de verschillende zanglijnen moesten bewegen en zich ten opzichte van elkaar moesten verhouden: Palestrina’s stijl werd nog eeuwen na zijn dood bestudeerd. Drie stukken om te koesteren.

1. Sicut cervus

Hij was bij leven al beroemd en schopte het tot kapelmeester van de Sint-Pieter, waar hij ook begraven werd. Voor iedere musicoloog is 1594 een rampjaar, want toen overleed Palestrina aan de pleuritis. Dit ‘einde van een tijdperk’ hielp de geschiedschrijvers om de overgang van de Renaissance naar de Barok te markeren.

Je zou kunnen zeggen dat Palestrina de eerste componist is wiens werk altijd bleef worden gespeeld en nooit een echte herontdekking nodig had. Hoewel: wie Palestrina echt wil ontdekken, moet daar flink wat tijd in steken. Hij schreef minstens 105 missen en meer dan 300 motetten. Een van die motetten die nog steeds erg geliefd is: Sicut cervus, psalm 42 – een toonbeeld van verfijning.

2. Missa Papae Marcelli

Missen schreef hij in alle soorten en maten. Soms hebben ze namen die verwijzen naar een bekend lied uit die tijd: dan diende die melodie als basis, waar de componist zijn stemmenweefsel omheen bouwde. Dat de Missa Papae Marcelli (mis voor paus Marcellus II, die al drie weken na zijn inauguratie overleed) nu de bekendste is, ligt net zo goed aan de kwaliteit als aan de legende over de totstandkoming.

Toen de katholieke kerk met de Contrareformatie naar een antwoord zocht op het protestantisme, gingen er ook stemmen op om de muziek te versimpelen: alles moest verstaanbaar; die onbegrijpelijke, weelderige polyfonie zou moeten wijken. En toen zou Palestrina met deze mis alle critici hebben overtuigd: hij toonde aan dat de muziek rijk, maar de woorden wel verstaanbaar konden zijn. De componist Hans Pfitzner (1869-1949) maakte daar weer een opera over, waardoor de legende voortleeft.

3. O magnum mysterium

Ook dit zesstemmige motet uit 1569, dat verwijst naar de geboorte van Christus, is voor onze oren helemaal niet sober, maar voor de kerkganger die gewend was aan melisma’s – eindeloze notenslierten op één lettergreep – was het dat wel. De lettergrepen lopen bij Palestrina niet meer door elkaar. Palestrina’s stijl voelt wat ‘consonanter’ aan, doordat dissonanten in principe op de zwakke maatdelen zitten. Maar uiteindelijk komt hij wel met een lekkere ritmische twist. Wat een heerlijke muziek.