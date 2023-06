Pablo Picasso vindt alles al gauw absurd, leeg en zinloos

Pablo Picasso in zijn studio, 1957. Beeld Getty Images

14 juni 1953

Gegeten in Juan met Luciano Emmer en nog meer Italianen die Françoise de ‘fietsendieven’ noemt. Vooraf heeft Emmer ons zijn project laten zien voor de kleurenfilm over Picasso die hij voorbereidt en waarvoor hij wil dat ik de tekst schrijf en uitspreek.

Picasso is ten prooi aan een zware vermoeidheid, maar laat er niets van merken. Ik zie dat hij wordt meegesleurd door de fetisjistische angst en bewondering die hij in de hele wereld oproept. Omdat hij een negatieve en vernietigende inborst heeft en gauw ­geneigd is alles absurd, ledig, zinloos te vinden, is het voor hem ­absoluut noodzakelijk door gestadig werken die neiging te weerstaan.

Zijn atelier is een ongelooflijke uitdragerij van voorwerpen die hij verzamelt in afwachting van de betekenisverandering die hij er aan geeft, om te worden wat hij er in legt. Pannen, trapauto’s, kapotte fietsen: een berg vormeloos schroot stapelt zich op. Dat alles verandert, als hij het wil, in een touwspringend meisje, een zwangere geit, in centauren en saters.

En overal zitten duiven die hij razendsnel vormgeeft, gestreepte uilen opgemaakt als oude vrouwen met carnavalsmaskers. Emmer duizelde het te midden van deze verbijsterende vlooienmarkt waarin hij orde moet brengen.

Jean Cocteau (1889-1963), Franse schrijver, filmer en beeldend kunstenaar. Ingekort fragment uit Dagboek van een duizendkunstenaar. Vertaling Joop van Helmond. De Arbeiderspers, 1999.