Overzichtstentoonstelling ‘Vermeer’ trok een recordaantal bezoekers naar het Rijksmuseum

Het schilderij 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer tijdens de opening van de tentoonstelling ‘Vermeer’ in het Rijksmuseum in Amsterdam. Beeld ANP

Het Rijksmuseum wist 28 van de 37 schilderijen van Johannes Vermeer samen te brengen. Zeven schilderijen van de schilder uit Delft waren nooit eerder door het publiek in Nederland te zien, waaronder de drie Vermeers uit The Frick Collection (New York) en het pas gerestaureerde Brieflezend meisje aan het venster van de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden.

Zondag was de laatste dag van de tentoonstelling, die het museum presenteerde als een kans die je maar eens in je leven krijgt. Die boodschap kwam luid en duidelijk over: binnen enkele dagen na de opening op 10 februari waren alle 450 duizend toegangskaarten uitverkocht. Op Marktplaats en ticketplatform TicketSwap werden op grote schaal tweedehandskaartjes gevraagd en in mindere mate aangeboden. Op 23 februari boden 44 gegadigden via de Amerikaanse veilingsite eBay op twee kaartjes. Ze gingen uiteindelijk voor 2.724 dollar (2.530 euro) over naar een nieuwe eigenaar.

Om tegemoet te komen aan de grote belangstelling, besloot het Rijksmuseum de openingstijden te verruimen tot 11 uur ’s avonds. Daardoor konden er nog eens 200 duizend mensen naar de expositie komen. Van de in totaal 650 duizend bezoekers kwam 55 procent uit Nederland. Van de buitenlandse bezoekers kwam 17 procent uit Frankrijk, 17 procent uit Duitsland en 16 procent uit het Verenigd Koninkrijk.

De expositie leverde nog meer records op voor het Rijksmuseum. De bijbehorende catalogus werd 100 duizend keer gekocht, en een aflevering over het leven en werk van Vermeer is met ruim 27 duizend downloads de meest beluisterde podcast van het Rijks.

De tentoonstelling was een officieel onderdeel van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron. De expositie lokte bovendien een aantal beroemdheden naar Amsterdam. Actrice Jamie Lee Curtis was er speciaal voor overgevlogen uit de VS. ‘Dit is een kans die je maar één keer krijgt, dus dan ga je’, zei ze. ‘Het was de reis vanuit Californië waard.’ Ook Steven Spielberg kwam kijken. De Amerikaanse regisseur drukte speculaties de kop in dat hij een film over Johannes Vermeer zou willen maken.

Vanaf 7 juni tot en met 10 oktober blijven zes schilderijen van Vermeer te zien in de Eregalerij van het Rijksmuseum. Het meisje met de rode hoed (National Gallery of Art, Washington) en Jonge vrouw aan het virginaal (The Leiden Collection, New York) worden tijdelijk samen getoond met de vier werken van Vermeer uit de vaste collectie van het museum.