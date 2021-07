Overweldigende dansscènes in Vandekeybus’ Traces ★★★☆☆

Hij heeft genoeg voer voor een mystieke speelfilm, gesitueerd in de Roemeense oerbossen van de Karpaten. Want door die (nu nog) onaangetaste habitat van beren, herten en lynxen – een van de laatste in Europa – liet choreograaf, regisseur en filmmaker Wim Vandekeybus zich inspireren voor zijn grote ensemblevoorstelling Traces. Die beleefde zondag eindelijk zijn Nederlandse première, tijdens het OFF-festival Schrit_tmacher in Heerlen en is komend najaar te zien in Groningen.

Tegen een achterdoek van een ondoordringbaar woud brengt de Vlaming zeven kwartier lang clashes ten tonele tussen mens en dier, tussen beschaving en instinct en tussen een mannelijke leider die geilt op asfalt en een vrouwelijke meester die fysiek de beren aanvoelt. Aan de rand van het donkere bos rukt een snelweg op: die verdrijft het wild uit zijn territorium, richting de mens. Met fatale botsingen tot gevolg. Maar Vandekeybus is dromer genoeg om slachtoffers weer tot leven te wekken, met één vingerknip, tijdens energieke dansscènes door tien performers.

Het is duidelijk waar de sympathie van de choreograaf ligt, als zoon van een dierenarts opgegroeid op een grote boerderij. De opgejaagde groepsscènes vol dierlijke motoriek zijn het meest overweldigend, voortgestuwd door de jachtige rockmuziek van Shahzad Ismaily, Ben Perowsk en Daniel Mintseris, fraai aangevuld door gastgitarist Mark Ribot en zangeres Tracy Whitley.

Daar waar Vandekeybus ook nog het nomadisch bestaan van Roma wil onderstrepen, met gesjouw van dekens, tassen en matrassen, verliest hij soms zijn kritische blik. Kill your darlings lijkt daar een zinvol advies. Zeker nu de Vlaming van plan is in Roemenië te gaan filmen. Eerdere dansfilms als Monkey Sanwich en Blush wezen uit hoe goed hij dan op zijn plek is. Maar hij is met Traces wel weer het oerinstinct van zijn bijna 35-jarige gezelschap fraai op het spoor.

Schrit_tmacher 2021: Traces Dans ★★★☆☆ Door Ultima Vez. Choreografie en regie Wim Vandekeybus. 11/7, Parkstad Limburg Theaters, Heerlen. Nog te zien: 25/11 in Stadsschouwburg Groningen.