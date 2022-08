Overvol en toch flinterdun: de nieuwe Muse is vlakker dan ooit★★☆☆☆

Beeld RV

Voor zijn negende album heeft het Britse rocktrio Muse de zwaarmoedige cyberdystopieën van het vorige werk losgelaten. Ook muzikaal kiest de band voor een luchtiger sfeer. Will Of The People is een soort staalkaart van alle muzikale vondsten en trucjes die de afgelopen twintig jaar het dna van de band zijn gaan bepalen. Van de arpeggio’s op piano in Ghosts (How Can I Move On) tot de typische Queen-ballad Liberation met zanger Matt Bellamy als perfecte incarnatie van Freddie Mercury: alles is hier typisch Muse. Maar helaas zijn de composities vlakker dan ooit. Het album wekt de indruk van een verzameling restjesmateriaal. In You Make Me Feel Like It’s Halloween lijkt het alsof Muse Madonna nadoet die een liedje van Abba zingt. Slap en niksig dus. Niet veel beter pakt het uit in het vol metal-cliché’s gepropte Kill Or Be Killed, en het semiklassieke intro van Verona is bijna een zelfparodie. Het bozig bedoelde rockertje We Are Fucking Fucked is als laatste liedje een hooguit lachwekkende apotheose op dit veel te vol gepropte en toch flinterdunne album.

Muse Will of the People Rock ★★☆☆☆ Warner Music