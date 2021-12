Overtuigend gaat de expositie ‘Goth’ terug naar de wortels van de gothic-cultuur

De tentoonstelling ‘Goth – Designing Darkness’ in Design Museum Den Bosch. Beeld Ben Nienhuis

‘Je ziet eruit alsof je naar een victoriaanse begrafenis gaat’, zei mijn oom op mijn 14de verjaardag. Vol trots droeg ik die dag mijn eerste gothic jurk, van zwart velours met voilen vleermuismouwen. Het kon niet op veel waardering rekenen. ‘Moet dat nou? Zo dramatisch?’

Ja, dat moest, op m’n 14de dan. Want 14 zijn was dramatisch en niemand begreep me – daarvan was ik, o puberhart, overtuigd. Behalve dan de beste vriendin, die 200 kilometer verderop woonde, met wie ik concerten bezocht van bands met namen als Wolfsheim en Diary of Dreams, en via MSN Messenger plaatjes uitwisselde van goth-idolen: Robert Smith van The Cure met z’n poefhaar en Siouxsie Sioux met haar met zwartomrande ogen. In mijn klas kende niemand ze, en niemand begreep vast ook iets van de ouderwetse boeken die ik las. Dus kleedde ik me in het uniform voor buitenbeentjes: zwarte kleding, bleek gezicht, zwartomrande ogen. Gelijkgestemden vond ik online, op het forum van gothic.startpagina.nl, waar enthousiast muziek- en boekentips worden gedeeld en feestjes worden nabesproken.

Wat ik me achteraf van die forumdiscussies herinner, is dat er eindeloos werd gediscussieerd over de vraag wie of wat nou echt ‘goth’ was. Ben je een goth als je alleen zwart draagt? Als je naar de juiste muziek luistert, postpunk uit de jaren tachtig met zware synthesizers en donkere stemmen, of zwaarmoedige elektronische dansmuziek? Als je naar de goth-dansavonden gaat, die dan, begin 2000, bij verschillende poppodia in wat grotere steden zo eens in de maand worden gehouden? Goth is meer een levenshouding, schreven de doorgewinterde goths, die zichzelf (jaren later klinkt dat nogal problematisch) übergoths noemen. Het is een gevoel.

Sarah van Binsbergen (15 jaar) aan de vooravond van een feestje.

De vraag wat dat goth-gevoel inhoudt, is de rode draad in de tentoonstelling Goth – Designing Darkness in het Design Museum in Den Bosch. Eigenaardig is het, om de subcultuur waar je jezelf een paar jaar in hebt ondergedompeld in een museum terug te zien. Een beetje alsof je de stad bezoekt waar je bent opgegroeid en waar je nu bijna nooit meer komt. Je kent de weg nog, maar de vanzelfsprekendheid waarmee je bewoog is weg.

Toch kan iedere straathoek zomaar herinneringen oproepen. ‘Weet je dat ik zo’n drakenspiegel had’, zegt de vriendin met wie ik de tentoonstelling bezoek, diezelfde van de MSN-berichtjes, als we naar krullerig versierde lijstjes kijken van Nona Limmen, met daarin foto’s van kastelen, vleermuizen en andere clichégoth-motieven. Ja, ik herinner het me ineens allemaal: de fluwelen rokjes, het tasje van donkerpaars satijn met spinnenwebben erop dat ik zelf had gemaakt, de veiligheidsspelden die ik in mijn oren droeg. Dit is de ultieme nostalgietrip.

Gelukkig blijft de tentoonstelling niet hangen bij dit soort pubernostalgie. Overtuigend gaat Goth – Designing Darkness terug naar de wortels van deze subcultuur, die in de jaren tachtig opkwam rond de romantische nazaten van de punkbeweging. De tentoonstellingsruimte is schemerig, met zwarte muren en tussenschotten die lange schaduwen op de vloer werpen. Tussen die zwartgeverfde muren tref je een rouwjapon uit de victoriaanse tijd naast versierde leren jassen die de do-it-yourselfmentaliteit van punk ademen. Rondom een scherm waarop je de videoclip van het nummer Atmosphere van Joy Division kunt bekijken, vol gregoriaanse monniken in donkere habijten, liggen middeleeuwse kerkornamenten en neogotische waterspuwers. Helemaal achter in de tentoonstellingsruimte vind je griezelige scifimeubelstukken die H.R. Giger ontwierp voor de film Alien, naast een vrij braaf prerafaëlitisch schilderij van feministisch icoon Lilith, de eerste vrouw van Adam.

Is dat allemaal goth? Ja en nee. Zoals de tentoonstelling laat zien en zoals de doorgewinterde goths op de fora waar ik als jonkie rondhing ook al duidelijk maakten, is goth niet een eenduidige stijl met vaste kenmerken. Het is een sfeer, een romantische hang naar de duistere kanten van het leven, een flirt met het macabere. De gestileerde, griezelige zwart-witprenten die illustrator Albert Hahn jr. maakte bij een Nederlandse uitgave van Edgar Allan Poe’s The Raven is duidelijk goth, het gedicht past in de traditie van gothic literatuur die in de 18de eeuw begon. Maar ook de prenten van de Spaanse kunstenaar Francisco Goya, vol duivels en martelingen, misstaan hier niet. Een video waarin blueszanger en shockrocker avant la lettre Jalacy ‘Screamin’ Jay’ Hawkins in een donkere cape en met een doodshoofd in de hand I Put a Spell on You opvoert? Ook behoorlijk goth. Net zoals een beeldje van hedendaagse keramist Carolein Smit: een meisje dat tongzoent met de dood. Het is subversief en kitscherig tegelijk, maar dan met een knipoog. Ook dat zelfbewuste spelen met clichés is goth.

Nadat ik ergens halverwege de 16 de liefde voor goth had verruild voor een minstens zo hevige Audrey Hepburn-obsessie, heb ik me lang afgevraagd wat me als puber nou precies zo aantrok in die duistere subcultuur. De liefde voor de muziek bleef, maar verder schaamde ik me voor mijn goth-jaren. Zo overdreven melancholisch en aanstellerig was het achteraf, het flirten met de dood en de duistere kanten van het leven. En was die beeldtaal niet behoorlijk kitscherig? Zoals mijn oom zich al afvroeg: moest dat nou? Ja, blijkbaar moest dat. Na het bezoeken van Designing Darkness snap ik de aantrekkingskracht weer helemaal.

De hang naar het mysterieuze en duistere duikt steeds op in perioden van versnelde technologische ontwikkeling en sociale verandering. Of het nu de industriële revolutie van de 18de eeuw is, of de digitale revolutie die vanaf de jaren tachtig inzette: in beide gevallen gaat het over krachten die het leven versnellen en die op hun eigen manier iets ongrijpbaars hebben. Een goth voelt zich niet helemaal thuis in het heden en vlucht naar een ingebeeld, op de Middeleeuwen geïnspireerd verleden dat openlijk mysterieus en gruwelijk is, maar ook betoverend. In die zin heeft iedereen die weleens lekker huivert bij een horrorfilm, of, ik zeg maar wat, Game of Thrones, wel een beetje goth in zich. Ik snap ook wat mij er als 14-jarige in aantrok. Want wat is nu ook zo’n periode van snelle veranderingen die je niet onder controle hebt? Juist, de puberteit. (Waar ik gelijk bij moet zeggen dat dit waarschijnlijk betekent dat ik geen ‘echte goth’ was, want die zijn het voor het leven.)

In elke tijd vindt goth zichzelf opnieuw uit, en het is ook steeds een spiegel van de eigen tijd. Zo belichtten romantische griezelverhalen als Frankenstein (1818) en The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) de schaduwzijde van de Verlichting. Goth-muziek uit de jaren tachtig en negentig combineerde extreme nostalgie met elektronische bliepjes en piepjes en galmende synthesizers. En typische goth-clichés als de bloeddorstige mannelijke vampier of de sexy femme fatale krijgen in elke tijd weer een nieuwe invulling, vaak met een knipoog.

Gotiek in Den Bosch De Sint-Janskathedraal in Den Bosch is een van de opvallendste voorbeelden van laatgotische architectuur in Noord-Brabant. Maar in de stad vind je de sfeer van goth overal op staat, bijvoorbeeld ook in fonteinen met draken en waterspuwers. Als aanvulling op de tentoonstelling heeft het Design Museum daarom een wandelroute door de binnenstad uitgestippeld.

Wat dat betreft is het jammer dat de tentoonstelling niet ingaat op hoe de subcultuur er vandaag de dag uitziet. De makers hebben ervoor gekozen om zich te richten op de cultuurhistorische inspiratiebronnen en de algemene sfeer van goth, zonder een concreet verband te leggen met het heden. Begrijpelijk, zoiets grilligs als een nog levende subcultuur laat zich nou eenmaal moeilijk vertalen naar een tentoonstelling. Aan de andere kant roept deze benadering ook vragen op, vooral omdat de zaalteksten benadrukken dat de subcultuur nog springlevend is. Daar zie je in de tentoonstelling weinig van terug.

Mijn nostalgie is aangewakkerd door de tentoonstelling, dus besluit ik na terugkomst een paar goth-fenomenen uit ‘mijn tijd’ te googelen. De meeste daarvan blijken niet meer te bestaan. Het iconische feestje Cyberia is in 2015 opgehouden, goth-festival Summer Darkness al in 2013 en Astrid, het kraampje waar ik mijn eerste gothic jurk kocht, nam dit jaar afscheid van het Waterlooplein in Amsterdam.

Bezoekers van gothic festival Summer Darkness in Utrecht. Beeld ANP

Waar vind je goths dan wel? Betekent het internet de dood van de subcultuur, zoals het cliché luidt? Niet helemaal, op andere plekken in de wereld worden nog steeds nieuwe vormen van goth uitgevonden. Zo benadrukken ‘Afrogoths’ in de Verenigde Staten de vaak onderbelichte link tussen populaire goth-symbolen en Afrikaanse culturen, denk bijvoorbeeld aan het Egyptische ankh-teken of verwijzingen naar voodoo. Ook Nigeria heeft een bloeiende goth-scene en in Japan ontstond Gothic Lolita, een stijl die sterk is geïnspireerd op victoriaanse schoolmeisjesmode. Tegelijkertijd wordt er online en offline geschreven over de racistische ondertoon in veel van de 18de-eeuwse bronnen waarop de (oorspronkelijk heel witte) goth-cultuur zich baseert.

Dat is maar een greep uit de vele hedendaagse verschijningsvormen van goth. Als vroegere insider die nu met de ogen van een buitenstaander naar deze subcultuur kijkt, was ik ze graag tegengekomen. Je wilt als nostalgische toerist in je oude stad toch ook niet alleen je vroegere zelf weerspiegeld zien? Je wilt ook ontdekken wat er nieuw is: welke delen zich, net als jij, verder hebben ontwikkeld.

Goth – Designing Darkness, t/m 18/4 in Design Museum Den Bosch.

