Overmono is al een dancesensatie, maar gaat met het verbluffende debuut nog veel groter worden ★★★★☆

De gebroeders Ed en Tom Russell van het duo Overmono zijn klaar voor de maximale dominantie in de (betere) dance, zoals de gebroeders Howard en Guy Lawrence van Disclosure dat tien jaar geleden waren bij hun albumdebuut Settle.

Het duurde een eeuwigheid voor het debuut van Overmono dan eindelijk kon verschijnen: de broers uit Wales waren de afgelopen jaren te druk met draaibeurten in clubs en op festivals. Het duo was duidelijk al ontdekt en zelfs uitgegroeid tot dancesensatie.

De Russells werkten noodgedwongen tussen de bedrijven door aan hun album, achter in busjes en in haastig afgehuurde studio’s op Ibiza. Daar bleven ze schaven aan de onnavolgbare beats en vooral de schat aan vocale samples, die Good Lies nu zo veel glans geven.

Ed (links) en Tom Russell, alias Overmono.

In de track Skulled hoor je die kenmerkende clubsound die Overmono zo opwindend en nu ook zo groot maakt. De zelfgebouwde drumcomputer klinkt sinister en haast buitenaards, als in de wreedste techno. Maar de hevig bewerkte vocale sample, van de obscure Britse r&b-zangeres en ‘vocal coach’ Kelly Erez, slingert het nummer zo vanuit de underground naar de pop en de mainstream. En toch klinkt Skulled niet als een krampachtige poging een breed publiek te bereiken – zelfs niet in de wonderlijke laatste minuut, die het nummer ineens ombuigt naar een bizarre pianoballade.

Good Lies staat vol met tracks die balanceren tussen dat donkere clubgeluid, dat de broers meenamen uit hun dubstep- en technoverleden, en die vervreemdende maar toch toegankelijke soulstemmen, die hun grote voorganger Burial ook zo goed naar zijn hand wist te zetten. Het is goed dat Overmono trouw blijft aan de sampletechniek en geen gaststemmen heeft gevraagd om hele nummers in te zingen.

Het is prachtig een nauwelijks herkenbare sample van Slowthai tegen te komen in het mysterieuze en zelfs weemoedige slotnummer Calling Out. Die verwaaide stemmen, ook in het verbluffende Arla Fearn, staan in dienst van de duistere maar euforische beats en kietelende baslijnen. Die zullen de komende zomer vele festivaltenten laten ontploffen, te beginnen met die van Down the Rabbit Hole.

Overmono Good Lies Dance ★★★★☆ XL Recordings/Beggars