Overheid publiceert lijst met drieduizend piekdouchers

Wie meer dan een anderhalf uur per dag doucht, wordt door de overheid aangemerkt als piekdoucher. Dat blijkt uit een lijst die het ministerie van Waterstaat en Infrastructuur heeft vrijgegeven. Op de lijst prijken drieduizend piekdouchers.

‘Vanwege de aanhoudende droogte zijn we als Nederland op zoek naar manieren om water te besparen’, zegt minister Mark Harbers. ‘De drieduizend piekdouchers zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het watergebruik. Door met een woest aantrekkelijke uitkoopregeling te komen, zoals elke dag een gratis schone onderbroek, hopen we te voorkomen dat Nederland verandert in de Sahara aan de Noordzee.’

Op de kaart met piekdouchers is te zien dat de meeste clusters zich bevinden rond grote steden als Amsterdam en Utrecht, waar veel vrouwen wonen die elke dag hun haar moeten wassen. Toch zijn er ook een paar grote douchers te vinden in andere provincies. De grootste piekdoucher is de 24-jarige Dino uit Wageningen. Hij luistert onder de douche altijd én naar November Rain én naar Child in Time. ‘Dan gaat het hard’, aldus minister Harbers.De 19-jarige Rosette uit Lunetten-Zuid staat ook op de lijst met piekdouchers. Ze noemt de lijst een farce: ‘Wacht, ik zet de douche even uit’, zegt ze terwijl ze het douchegordijn een beetje openschuift.

‘Kijk, ik geloof er niks van dat wij verantwoordelijk zijn voor 80 procent van het watergebruik. Hoe zit het dan met zwembaden? En mensen met een tuin? Daar moet eerst maar eens onderzoek naar gedaan worden. Tot die tijd is er geen glanzende haar op m’n hoofd die eraan denkt om me te laten uitkopen.’