Overal in de wereld schieten dj’s naar de top, zoals de jonge talenten onder het label van Martin Garrix

Als een dj van net 22 zich opwerpt als ‘mentor’ en als begeleider van jong talent een eigen feest organiseert op het Amsterdam Dance Event (ADE), dan weet je dat je met een bijzondere beroepsgroep te maken hebt. Martin Garrix, want daarover gaat het natuurlijk, verzorgde woensdagnacht een van de uitbundige openingsshows van het ADE, met een bulderend dancefeest in de United Studio’s aan de Amsterdamse Houthaven.

Dj's van het label STMPD in de United Studio's. Beeld Pauline Niks

Garrix stelt een nieuwe generatie dj’s voor, die muziek uitbrengt op Garrix’ eigen label STMPD RCRDS. Dj’s die dus dromen van, wie weet, net zo’n onwaarschijnlijke carrière als die van hemzelf: de grootste internationale popster die Nederland ooit gekend heeft.

Voor Nederlandse dj’s, en jongens en meisjes van soms een jaar of 14 die in hun slaapkamer met een laptop proberen eigen dancetracks in elkaar te zetten, lonkt een wereld van roem, glamour en veel geld. De Nederlandse toppers laten al jaren zien hoe hard het kan gaan en hoe krankzinnig je leven kan worden als een plaatje van je wordt ontdekt en viraal de wereld overgaat. Als je de zaken goed organiseert, kun je er zelf zomaar viraal achteraan: op wereldtournee via Ibiza naar Miami en weer terug. Jongens als Afrojack en Martin Garrix maken die vliegkilometers tegenwoordig graag in hun privéjet, die ze eigenlijk nog vrij makkelijk bij elkaar hebben verdiend.

Zo’n leven van onbevattelijk sterrendom ligt nog steeds voor het oprapen in de dance, is het idee. De bank ING berekende deze week dat het gemiddelde weekinkomen van een top-dj 571 duizend euro bedraagt. Dat is dus meer dan 2 miljoen euro per maand en vergelijkbaar met het geschatte inkomen van voetballer Lionel Messi.

Niet meer dan een USB-stick

Dj’s verdienen naar verhouding zo ongelooflijk veel omdat zij hun inkomsten met weinig mensen hoeven te delen. Producers maken hun dancetracks vaak alleen in een thuisstudio en reizen daarna alleen of hooguit met een manager de wereld rond, met soms niet meer dan een USB-stick met muziek in de broekzak. Zo’n dj-tournee is dus in de verste verte niet te vergelijken met een reizend concertcircus van bijvoorbeeld een grote rockband, waar een entourage van honderd mensen omheen kan hangen.

Daarbij wordt de wereld van de dance steeds kolossaler. In de Verenigde Staten is de populaire dancestijl EDM (Electronic Dance Music) nu een van de belangrijkste pijlers onder de popmuziek. En ook in het Oosten is de dance ontdekt. China, Vietnam en India zijn de grote opkomende dancelanden en de vraag naar westerse dj’s is daar enorm toegenomen.

Maar toch is de markt voor Nederlandse dj’s, na jaren van ongebreidelde bloei, ook wat aan het inzakken. Het is niet langer vanzelfsprekend dat je als leuke nieuwe dj van 16 met twee aardige singles aan een internationale loopbaan kunt beginnen. Simpelweg omdat overal in de wereld dj’s naar de top schieten.

Nieuwe dancewet

De Verenigde Staten hebben veel geleerd van de pioniers van de wereldberoemde ‘Dutch Dance’ en van onze latere sterren Hardwell, Olivier Heldens en Martin Garrix. Maar nu draait men daar zelf graag aan de knoppen. In de toptien van meest verdienende dj’s van de wereld, berekend door het zakenblad Forbes, staan nog maar twee Nederlanders: Martin Garrix en Tiësto. En verder heel veel Amerikanen, van The Chainsmokers tot Marshmello, Steve Aoki, Diplo en Kaskade. En in die lijst zullen zich binnenkort toch ook jongens (en wie weet ook eens wat meisjes) uit Zuid-Korea en China melden.

De competitie is de laatste jaren verhard en dus moet je als jong talent echt iets te vertellen hebben wil je opvallen – een nieuwe dancewet waar het publiek alleen maar baat bij heeft. En dat blijkt op het ADE-feest van Martin Garrix. Al geeft hij zelf de meest aanstekelijke show, met een greep uit vijf jaar Garrix-hits van Animals tot Scared to be Lonely, zijn protegés weten het publiek – van een jaar of 18 – toch ook in beweging te krijgen. Ze laten horen dat in het genre van de laagdrempelige house nog behoorlijk wat vernieuwing kan worden aangebracht. Dj’s als Bart B More en het jonge duo Silque knopen allemaal op hun eigen manier platen aan elkaar, en mixen pophits met soms best stevige techno en toch ook steeds meer hiphop.

Het publiek beweegt zich kieskeurig van dj naar dj: nu eens luisteren bij de moeilijke en zelfs extravagante platen van dj Infuze, en dan maar eens naar de opkomende nieuwe ster Jonas Blue. Bij de show van die laatste, een Britse jongen die met zijn 29 jaar eigenlijk al op leeftijd is, is te merken hoe snel het nog steeds kan gaan met dj-carrières.

Blue draait vooral eigen hits, die hij het afgelopen jaar uit de grond stampte. En de volle zaal van de United Studio’s zingt zijn single Rise massaal mee, misschien ook wel omdat de teksten zo toepasselijk zijn voor de dance van nu: ‘They say we got no future at all. But we’re gonna rise ’til we fall.’