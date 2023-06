‘Over tien jaar zit ik in het Nederlands damesrugbyteam’

Isolde Brandt (8): ‘Als mijn vader weer naar het buitenland moet, ga ik gewoon bij mijn vriendinnetjes wonen.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Den Bosch met mijn mama (40), mijn papa (42), mijn zusje Josefien (5) en mijn tweelingbroer Ingmar (8). Ingmar en ik zijn een twee-eiige tweeling. Twee-eiige tweelingen hebben hun eigen hokjes, dus we lijken niet zoveel op elkaar.’

Wat wil je later worden?

‘Het is mijn grootste droom om later voor het Nederlands damesrugbyteam te spelen. Ik denk dat het moeilijk is om het Nederlands team te halen, want dan moet je veel reizen. Ook naar landen waar het eigenlijk te warm is om rugby te spelen. Veel mensen denken dat rugby een gevaarlijke sport is, maar ik heb een bitje in, dus er kan niks gebeuren. Sommige rugbyspelers hebben bloemkooloren, maar kinderen krijgen die niet zo snel, dus daar ben ik niet bang voor.’

Wanneer was je voor het laatst bang?

‘Papa liet laatst de clip van het nummer Kids van MGMT aan mij zien. Daar zit een heel eng monster in dat een kindje probeert te pakken. Toen ik ’s avonds in bed lag, was ik bang dat het monster ook naar mijn kamer zou komen. Papa liet toen het einde van de clip zien, dat eigenlijk heel grappig is. Gelukkig kunnen mijn ouders mij altijd geruststellen.’

Wat was je avontuurlijkste vakantie?

‘Corsica. Vorig jaar waren we daar op de camping. Omdat er een grote storm was voorspeld, moesten we in de auto slapen. Mijn ouders lagen op de voorste stoelen, Ingmar op de achterbank en Josefien en ik moesten in de achterbak. De storm is alleen nooit gekomen.’

Wat is een speciale herinnering van je?

‘Een heel speciale herinnering is dat ik tweeënhalf jaar met mijn familie in Stockholm heb gewoond. Ik vond het best jammer om mijn vrienden achter te moeten laten in Zweden, maar ik zou niet terug willen. Als mijn vader weer naar het buitenland moet, ga ik gewoon bij mijn vriendinnetjes wonen.’

Als je de koningin van Nederland was, wat zou je dan als eerste doen?

‘Dan worden de kinderen de baas over hun ouders. Mama en papa moeten dan alles regelen voor mij. Ik zou ook een grote spelletjesdag organiseren met een vrijmarkt en een rugbytoernooi. De volwassenen tegen de volwassenen en de kinderen tegen de kinderen. Zo kan iedereen ervaren hoe leuk rugby is en wordt het superpopulair.’

Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?

‘Over tien jaar zit ik in het Nederlands damesrugbyteam en woon ik op mezelf. Ik hoop ook dat ik over tien jaar nieuwe vrienden heb gemaakt die mee willen op verre reizen. Naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dan gaan we samen naar een rugbywedstrijd.’