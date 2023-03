‘Over tien jaar hoop ik proftennisser te zijn. Ik zou graag Wimbledon winnen’

Daan Veldhuis: ‘Toen ik mijn zwemdiploma C haalde, heb ik een knuffel van een fennek gekregen. Ik ben er toen alles over gaan opzoeken.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je?

‘Met mijn vader Bram (51), mijn moeder Liesbeth (49), mijn broer Gijs (11) en zus Roos (15).’

Waar ben je goed in?

‘Tennis. Dat doe ik al twee jaar met mijn beste vrienden, Lucius en Merlijn. We gaan bijna weer op de buitenbanen spelen. Buiten tennissen is wel lekkerder, dan heb je dat zonnetje.’

Heb je nog meer hobby’s?

‘Ik zit ook op trompetles met Lucius. Ons lievelingsliedje is Pepas, daar zit een stukje met een trompet in. Ons doel is om dat te kunnen spelen. Ik kan al een klein stukje. Ook wil ik graag boulderen, net zoals mijn zus, maar daarvoor sta ik op de wachtlijst.’

Krijg je al zakgeld?

‘Ik krijg 80 cent per week. Ik vind het een beetje weinig, sommigen uit mijn klas krijgen 5 euro per week. Meestal spaar ik voor niks en wacht ik tot ik iets leuks zie. Laatst heb ik een shirt van de Italiaanse keeper Donnarumma gekocht, dat was 90 euro. Dat is wel heel veel, ik heb ook geld dat ik voor mijn rapport had gekregen gebruikt.’

Ben je zelf ook keeper?

‘Ik zit niet in een voetbalteam, maar keepen vind ik wel leuk. Soms ga ik met mijn broer voetballen, dan sta ik op goal. Hij heeft mij ook best veel geleerd. Ik wil graag op keeperstraining, maar die trainingen zijn op vrijdag en dan heb ik al trompetles.’

Hoe ziet je leukste vakantie eruit?

‘Ik wil graag nog een keer naar een tropisch eiland, of naar de jungle. Daar wonen mijn lievelingsdieren, de spin en de fennek. Dat is een woestijnvos. Ik heb daar laatst mijn spreekbeurt over gedaan. Toen ik mijn zwemdiploma C haalde, heb ik een fennekknuffel gekregen. Toen ben ik er van alles over gaan opzoeken.’

Maar spinnen, vind je die niet eng?

‘Ik vind het juist zielig dat zoveel mensen spinnen eng vinden. Alleen als je gevaarlijk voor ze bent, bijten ze, anders niet. Mijn lievelingsspinnen zijn de tarantula en de Braziliaanse zwerfspin, de giftigste spin ter wereld. Ik wil graag bioloog worden met mijn zus.’

Wil je dan ook een programma zoals Freek Vonk heeft?

‘Ja dat lijkt me heel leuk. In de eerste aflevering zou ik mezelf voorstellen en de spinnen opzoeken in de jungle. De tweede aflevering zou dan over de fennek gaan in de woestijn.’

Wat zou je over tien jaar willen doen?

‘Dan hoop ik proftennisser te zijn en speel ik Pepas helemaal uit mijn hoofd op de trompet. Ook zou ik Wimbledon graag willen winnen. Maar ook al heb je een kamer vol met prijzen, je moet er niet mee gaan pronken. Ik zou dan een deel van de prijzen verkopen, want wat heb je er nou aan?’