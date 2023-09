‘Over tien jaar ga ik veel snoep eten. Mijn zus is ouder en die doet dat ook’

Melle Wolfswinkel: 'Ik vind het soms nog lastig om in slaap te vallen, maar door mijn konijn word ik rustig.’ Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Ik woon in Amsterdam met mijn mama Mieke (47), mijn papa Marijn (48), mijn zus Mara (13) en mijn kat Dikkie Dik. Onze kat lijkt op de echte Dikkie Dik, want hij is ook rood en vaak dik.’

Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?

‘Op mijn lievelingsdag speel ik in de ochtend Roblox op mijn iPad. Ik ben een beetje verslaafd aan dat spelletje. Daarna zou ik drie uur naar de Efteling gaan, met mijn beste vrienden. Na alle achtbanen heb ik waarschijnlijk trek, dus dan zou ik appeltaart of poffertjes eten. We wonen op een woonboot, dus als ik thuis ben, spring ik in het water. En ik eindig de dag met een warm bad.’

Naar welk land zou je graag op vakantie gaan?

‘Naar de hele wereld. Mijn ouders hebben dat al gedaan met onze zeilboot. Ik wil dat ook graag doen. Maar het allerliefst ga ik naar Terschelling. Dat is mijn lievelingsvakantieplek omdat ik daar kan mountainbiken, krabben vangen en zeehonden spotten.’

Wat heb je voor het laatst gedroomd?

‘Dat ik met ijsberen, ringstaartmaki’s en haaien kon praten. Dat komt omdat we laatst naar de dierentuin zijn geweest. Ik hou van dieren. Biggetjes, ringstaartmaki’s en konijnen vind ik het allerleukst, omdat ze zo schattig zijn.’

Wat is je belangrijkste bezit uit je kamer?

‘Mijn medailles. Ik ben een keer derde geworden bij een viswedstrijd. En ik heb medailles voor zwemmen, hardlopen en frisbeeën. Maar mijn allerbelangrijkste bezit is mijn knuffelkonijn. Ik vind het soms nog lastig om in slaap te vallen, maar door mijn konijn word ik rustig.’

Wat wil je worden?

‘Uitvinder. Ik weet al wat ik wil uitvinden: een afstandsbediening die mensen jonger kan maken. Ik ben van plan een drankje te maken dat je over de afstandsbediening schenkt waardoor hij gaat werken. Als je hem dan op iemand richt en op een rode knop drukt, maak je diegene een jaar jonger. En als je twintig keer op de knop drukt, maak je iemand twintig jaar jonger.’

Wat zou je met die afstandsbediening doen?

‘Ik zou hem verkopen. Maar niet zomaar aan iemand. Slechterikken moet je deze afstandsbediening echt niet geven, want dan gaan ze hem gebruiken om mensen zó jong te maken, dat ze niet meer bestaan. Misschien zou ik de uitvinding toch alleen voor mezelf houden.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Over tien jaar ga ik veel snoep eten. Mijn zus is ouder dan ik en die doet dat ook. En ik hoop dat ik over tien jaar die afstandsbediening heb uitgevonden. Dan richt ik hem op mijzelf, mijn zusje en mijn ouders, zodat we allemaal oneindig kunnen bestaan.’