‘Over tien jaar doe ik iets technisch op de universiteit óf ik zeil de wereld rond’

Guus van Dijk: ‘Mijn moeder zegt dat we vaak pizza eten, maar ik vind van niet.’ Beeld Adriaan van der Ploeg

Met wie woon je allemaal?

‘Ik woon met mijn moeder Marijke (44), vader Lars (48), zus Sara (12), kip Moos, kat Siepie en hond Lois in Eelde-Paterswolde. Dat ligt in Drenthe.’

Wat vind je leuk om te doen?

Hockey, zeilen en vissen. Mijn vader zei op een dag: ‘Zullen we een vishengel maken van bamboe?’ Bamboe lag nog in de tuin, bij een viswinkel hebben we toen een lijn en een dobber gekocht. Nu heb ik een echte vishengel, maar ik krijg nog een nieuwe, want deze is niet sterk.’

Je bent veel met water bezig. In wat voor boot zeil je?

‘Soms in de boot van vrienden van mijn ouders, die is heel groot. In de vakantie ga ik op zeilkamp, dan vaar je in kleintjes. Die zijn leuker want dan ben je wendbaarder. Je gaat wel wat sneller over de kop, maar in die kleine boten wordt alleen een wetsuit nat, terwijl in een grote boot al je spullen nat worden.’

Ben je fan van iemand?

‘Arthur van Doren, een Belg die hockeyt bij Bloemendaal. Hij kan heel veel trucjes. Ik heb ook een stick waar zijn naam op staat. Zelf doe ik ook veel trucjes, ik maak ook vaak panna’s in de wedstrijd.’

Als jij mag kiezen wat jullie eten, wat ligt er dan op je bord?

‘Pizza salami. Mijn moeder zegt dat we het vaak eten, maar ik vind van niet. Hier in het dorp kun je pizza of patat halen, meestal halen we patat, want dat is dichterbij. Volgens mij eten we maar één keer in de maand pizza of patat.’

Waar ben je het meest trots op?

‘Bij tikkertje weet niemand mij te tikken. Je wordt vaak in een hoekje gedreven maar dan doe ik een schijnbeweging. Vandaag bij gym sloten twee tikkers mij in, maar ik kwam er toch uit. Er is maar één iemand in mijn klas die me soms weet te tikken.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Dan doe ik iets technisch op de universiteit óf ik zeil de wereld rond. Ik neem dan een boot met een kleine kajuit, een keukentje en een bed. Vanuit hier vaar ik dan boven Canada langs. Vanaf daar ga ik naar Alaska, Mexico en steek ik door bij dat dunne landje. Dan vaar ik terug over de zee tussen Amerika en ons. Daarna vaar ik naar Zuid-Afrika, nog langs Spanje en weer terug naar Nederland. Waar ik dan allemaal wil stoppen weet ik nog niet, dat zie ik dan wel.’