‘Over tien jaar ben ik groter. Dan heb ik, denk ik, mijn haar kortgeknipt’

Beeld Coco Olakunle

Met wie woon je?

‘Mijn ouders zijn gescheiden, dus de ene week woon ik bij mijn moeder Margreet (47) in Zutphen en de andere week bij mijn vader Herbert (53) in Warnsveld. Ik ben enig kind, dus ik heb geen broertjes of zusjes. Bij papa heb ik wel een poes die Poes heet.’

Wat wil je later worden?

‘Ik wil later mechatronica studeren. Dan ontwerp je robots, die bijvoorbeeld mensen helpen om moeilijke taken uit te voeren. Verder weet ik er ook niet veel van. Sinds ik het programma Mindfuck met Victor Mids heb gezien, zou ik ook wel illusionist willen worden. Ik weet niet of er een school is voor illusionisme, maar het lijkt me cool. Ik kan ook al een paar trucs.’

Waar ben je trots op?

‘Ik ben trots op de escaperoom die ik samen met mijn vriend Iwan heb gemaakt. Kort geleden heeft mijn moeder hem uitgeprobeerd. Het begon op zolder. Daar zat ze vast met een kettingslot. Door heel moeilijke sommen en raadsels op te lossen, kon ze de sleutel vinden om zichzelf te bevrijden. Ze is binnen een uur ontsnapt, maar we hebben haar wel veel tips moeten geven.’

Waar kijk je naar uit?

‘Ik kijk uit naar mijn nieuwe kamer. Bij mama ga ik op zolder slapen, alleen moet er eerst verbouwd worden. In mijn gedachten probeer ik mijn kamer alvast in te richten. Ik wil een twijfelaar. Een anderhalf groot bed, weet je wel? Ik wil ook een hoekbureau en een grote kast met veel plankjes.’

Wat zet je op die plankjes?

‘Mijn Rubiks kubussen. Ik heb er twee bij papa, twee bij mama en heb er onlangs nog vier besteld. Toen ik mijn eerste kubus had gekregen, ben ik veel gaan oefenen. Nu kan ik een 3x3 Rubiks kubus oplossen in anderhalve minuut, maar ik wil nog sneller worden. Ik kan het wel even voordoen?’

Wat vind je het leukst aan jezelf?

‘Ik vind het leuk dat ik een eigen bedrijf heb: ‘Niels Reparatieservice’. Bekenden kunnen mij en papa inhuren om hun kapotte apparaten te repareren. Ik heb al een vaatwasser en een oven gerepareerd. In ruil voor mijn service vraag ik de reparatiekosten en een gift naar keuze. Ik heb er tot nu toe vijfendertig euro mee verdiend. Dat geld spaar ik, om bijvoorbeeld nieuwe kubussen te kopen. Maar als ik ouder ben, dan stop ik ermee, want dan krijg ik het ook gewoon drukker met andere dingen.’

Waar zie je jezelf over tien jaar?

‘Over tien jaar ben ik groter. Dan heb ik, denk ik, mijn haar kortgeknipt. Het voordeel van mijn lange haar is dat het warm is in mijn nek, maar als het nat is, wordt het heel zwaar, waardoor het moeilijk droogt. Misschien dat ik mijn 3x3 Rubiks kubus over tien jaar nog veel sneller kan oplossen dan in anderhalve minuut, maar dat zien we dan wel weer.’