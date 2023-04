In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Paniek in Hollywood: de schrijvers zijn weer ontevreden en dreigen met een staking. Als op 1 mei de onderhandelingen tussen de scenaristen en de producenten op niets zijn uitgelopen, leggen ze de pen neer.

Akelig voor de industrie: de laatste schrijversstaking uit 2007 duurde honderd dagen en kostte Los Angeles 2,1 miljard dollar. Ook de filmliefhebber werd er de dupe van. Dat Transformers: Revenge of the Fallen amper een verhaal heeft, schijnt te komen doordat er niet echt een script was bij het draaien. En Quantum of Solace is niet voor niets een tegenvallende Bond. ‘We waren de lul’, aldus acteur Daniel Craig. ‘We hadden een basisscript, en toen kwam die staking. Ik heb wat scènes geprobeerd te herschrijven, maar een schrijver ben ik niet.’

Nu hebben de producenten echter een troef in handen: een virtuele stakingsbreker. Chatbot ChatGPT. Stel, de makers van de nieuwe Bond hebben een slechterik nodig. Dan hoeven ze alleen maar ‘make up Bond villain’ in te toetsen en voilà, ChatGPT suggereert ‘Maximilian Frost’, een voormalig militair kopstuk dat ontslagen is omdat hij staatsgeheimen verkocht. Een lange, gespierde man met kort donker haar en doordringende blauwe ogen, gekleed in een designerpak.

Desgevraagd stelt ChatGPT zich niet met de casting te willen bemoeien (‘ik ben maar een tekstgenerator’), maar Tom Hardy, Idris Elba of Jason Statham lijken hem/haar/het interessante opties, gezien de intensiteit en de meedogenloosheid van het personage.

Een confrontatiescène? Ook daar draait de bot zijn virtuele hand niet voor om.

‘James Bond sluipt met getrokken geweer de schuilplaats van de slechterik binnen. Frost wacht op hem, aan de andere kant van de kamer.

‘Ah, meneer Bond, ik verwachtte u al.’

Bond: ‘Cut the small talk. Je weet waarom ik hier ben.’

Slechterik: ‘O, ik weet waarom je hier bent. Je wilt voorkomen dat ik mijn missie volbreng. Maar ik ben bang dat dat niet zal gebeuren.’

Hij trekt een wapen. ‘Zie, meneer Bond, ik ben je altijd een stapje voor. Je kunt me niet tegenhouden, hoe je ook probeert.’

Bond: ‘Je onderschat me, zoals altijd. Ik vind altijd een manier om de slechteriken te verslaan.’

Quantum of Solace is toch beter.

Als het aan ChatGPT ligt, gaan emotionele scènes gepaard met tranen die over wangen stromen. Eindigen films met hoofdpersonen die nog een keer glimlachend omkijken als ze vastberaden richting de horizon wandelen. Begint elke romantische komedie met gemorste koffie (titelsuggestie: Love in Time of Lattes).

Nee, bij nader inzien hoeven de schrijvers zich voorlopig geen zorgen te maken. Dit zal hun onderhandelingspositie alleen maar verbeteren: als íéts aantoont hoe onvervangbaar ze zijn, is het ChatGPT wel.