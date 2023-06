‘Our Time’ van het Hobby-Orkest bevat bijzondere composities en groots samenspel. Mét een meeslepend verhaal ★★★★☆

Het Hobby-Orkest was volgens het Nederlands Jazz Archief (de samenstellers van dit album) een van de beste bigbands uit de Nederlandse jazzgeschiedenis. Maar een album van het gezelschap waarin veel topmuzikanten uit de jaren zestig speelden, kwam er nooit. Dat had alles te maken met, zoals de naam aangeeft, de aard van het orkest.

Muzikanten als Herman Schoonderwalt, Piet Noordijk, Frans Elsen en Rob Langereis speelden samen in Blaricum als hun betaalde klussen erop zaten. ’s Nachts dus, in de Soundpush studio te Blaricum waar ze eind jaren zestig onder leiding van Rogier van Otterloo nieuwe stukken componeerden of bestaande stukken van nieuwe arrangementen voorzagen.

Prachtige muziek, zo bleek zeven jaar geleden al toen het NJA twee opnamen uit 1968 uitbracht waarop het orkest tenorsaxofonist Hank Mobley begeleidde (verschenen op het album Hank Mobley in Holland). De opnamen die voor dit nieuwe album, Our Time, zijn gebruikt komen uit de nalatenschap van trompettist Frans Mijts (1938-2022) en stammen uit 1967 en 1968. Ze laten horen hoe jammer het is dat het nooit tot een echt album kwam. Bijzondere composities en groots samenspel van een schitterend orkest met een uniek verhaal dat in het cd-boekwerkje meeslepend wordt verteld.

The Dutch Hobby Orchestra Our Time Jazz ★★★★☆ Nederlands Jazz Archief