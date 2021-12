Oudste sieraden ter wereld gevonden in Marokko

De kralen die zijn gevonden in de grot van Bizmoune en tussen de 142 duizend en 150 duizend jaar oud zijn. Beeld A. Bouzouggar

In eerste instantie lijken de ‘antieke’ kralen gewone schelpen. Op elke schelp echter zit een patroon van minuscule gaatjes dat er alleen in geboord kan zijn met behulp van gereedschap. En op sommige zijn restjes oker achtergebleven, een pigment met een dieprode kleur dat mensen in die tijd vaker gebruikten om zich mee te versieren.

Waarschijnlijk werden de kralen aan een touwtje om de nek gehangen of op kleding genaaid. Niet alleen ter decoratie, maar ook als een vorm van communicatie, zo schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift ScienceAdvances. De drager kan met een kralen ketting of hanger namelijk iets van de eigen identiteit tonen.

De kralen zouden afkomstig zijn uit het Atérien, een industrie die tussen 150.000 en 20.000 voor Christus in Noord-Afrika bestond. De theorie dat hier de eerste sieraden zijn vervaardigd, bestaat al langer. Zo werden eerder soortgelijke kralen in het zuidwesten van Marokko opgegraven, maar die waren nooit ouder dan 130 duizend jaar.

Een belangrijke ontdekking, oordeelt Luc Amkreutz, conservator Prehistorie in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, zelf niet betrokken bij het onderzoek. ‘Het bijzondere aan deze kralen is dat ze persoonlijk waren: mensen droegen ze op hun lichaam, waar anderen er iets aan konden herkennen. Dit laat zien dat het communiceren van je identiteit vrij snel onderdeel werd van de menselijke cultuur.’

Toch nuanceert Amkreutz de vondst ook. ‘Archeologen vinden het altijd leuk om hét oudste te vinden. Maar als je kijkt naar de eerste vorm van zelfexpressie, is die lastig te bepalen. Je kunt ook een half miljoen jaar teruggaan, naar de Homo erectus op Java die in een schelp kraste.’

De kralen die zijn gevonden in de grot van Bizmoune en tussen de 142 duizend en 150 duizend jaar oud zijn. Beeld A. Bouzouggar

De vraag is waarom mensen uit het Atérien indertijd ervoor kozen om zich specifiek met kralen uit te drukken. Wat probeerden ze met hun sieraden te zeggen? Volgens de archeologen achter de ontdekking zouden de kralen het gevolg kunnen zijn van een groeiende bevolking met een afnemende voedselvoorraad. Daardoor ontstonden mogelijk samenlevingsverbanden zoals clans, waarbij een kraal dan een manier werd om je alliantie met een bepaalde clan aan te tonen.

‘Het is wel moeilijk om over vele duizenden jaren goed onderbouwde aannamen te doen over groepsgrootte en bevolkingsdichtheid in zo’n gebied’, zegt Amkreutz. ‘Ook omdat bij dit onderzoek de vindplaatsen en data heel beperkt zijn.’