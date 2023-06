Oude nazi’s ruziën in de rechtszaal

Het Proces van Neurenberg. Op de achterste rij Jodl, Von Papen en Seyss-Inquart, Op de voorste rij Franck, Frick en Streicher. Beeld Getty

Neurenberg, 13 juni 1946

Guido Schmidt, de voormalige Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken, had bij het verhoor van de verdediger van Von Papen getuigd, dat Schuschnigg voorgesteld had naar Hitler een psychiater te zenden in plaats van een diplomaat.

Göring maakte zich van dit getuigenis meester en probeerde Von Papen voor het begin van diens verdediging te intimideren: ‘Hoe kunt u toelaten, dat iemand zich op deze wijze over Hitler uitlaat? Vergeet u niet dat hij ons staatshoofd was!’

Von Papen antwoordde kwaad: ‘De nazichef! Een staatshoofd dat zes miljoen onschuldige mensen vermoordde!’

Göring antwoordde: ‘U zult toch zeker niet willen beweren, dat ­Hitler het bevel daartoe gegeven heeft?’

Von Papen, rood van woede: ‘Wie anders heeft de massamoorden bevolen? Hebt u ze dan misschien bevolen?’

Gedurende het eten beklaagde Von Papen zich over de onbeschaamdheid van de dikke, die hem probeerde voor te schrijven wat hij wel en niet zeggen mocht. Alleen om de schuld van de nazi’s te verdoezelen.

Fritzsche herhaalde op spottende toon wat hij beneden in de rechtszaal gezegd had: ‘Natuurlijk heeft Hitler de massamoord niet bevolen. Dat moet gebeurd zijn door een of andere Feldwebel.’

G. M. Gilbert (1911-1977), Amerikaanse legerpsycholoog. Ingekort fragment uit Terwijl de strop hun wachtte. Vertaling H.P. van den Aardweg. A.J.G. Strengholt, 1962.