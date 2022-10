Oud-wielerprof Thomas Dekker: ‘Ik vind het leven niet per se leuk’

Thomas Dekker: ‘Wielrennen was mijn structuur, mijn houvast, mijn comfortzone. Het leven werd veel zwaarder daarna.’ Beeld Frank Ruiter

De biografie Thomas Dekker – Mijn gevecht of je nieuwe boek Koersen op geluk?

‘Het vorige boek was een rauwe biografie, samen geschreven met journalist Thijs Zonneveld. Het kwam uit in november 2016, toen ik 32 was, een jaar na het einde van mijn profloopbaan. Er was destijds veel te doen over de onthullingen die ik in het boek deed, maar mij heeft die openheid geholpen om alles wat er is gebeurd in perspectief te plaatsen en ook wel om wat dingen achter me te laten. Als het eerlijke verhaal eenmaal op papier staat en in boekvorm verschijnt, dan komt er ook duidelijkheid in je hoofd.

‘Toen ik stopte met sporten, diende de vraag zich aan: hoe ga je dan de volgende vijftig jaar van je leven inkleden? Dat is een zoektocht waar ik nog steeds middenin zit, en daarover gaat Koersen op geluk.’

Groots en meeslepend of rustig aan?

‘Wielrennen is een zware sport, maar ergens is dat ook klinkklare onzin. Ik had niks anders gedaan vanaf mijn 11de; het was tot mijn 30ste mijn structuur, mijn houvast, mijn comfortzone. Het leven werd veel zwaarder daarna.

‘Anderen komen na het beëindigen van hun carrière misschien in rustiger vaarwater terecht. Met een gezinnetje komen ze terug in hun stad of dorp, waar de kinderen gewoon naar school en naar de sportclub moeten; de basale, alledaagse dingen die ik altijd heb overgeslagen.

‘Bij mij gebeurde het tegenovergestelde. Ik werd verliefd (op de Amerikaanse Nathalie Marciano, kunsthandelaar en filmproducent, red.) en verhuisde naar Los Angeles. De grote kunstbeurzen waar ik mee naartoe ging, de feestjes, de reizen die we maakten, ik leefde háár luxeleven. Het was op dat moment prima, maar de verwerking van die lange wielercarrière zoals ik die in het eerste boek beschreef, daar kwam ik niet aan toe. Achteraf gezien was ik al behoorlijk depressief in die tijd, alleen had ik een vrouw die zielsveel van mij hield en constant dingen verzon om met mij te gaan doen. Bezigheidstherapie.

‘In LA heb ik ervaren dat extreem plezier ook extreem verwarrend kan zijn. Het kon niet op. Dan was ik thuis aan het vivino’en – een app waarmee je kunt zien hoe een wijn wordt beoordeeld – en was de goedkoopste fles 8.000 dollar. Van alles was daar alleen het beste, maar voor mij was het uiteindelijk van alles te veel.

‘Toen die relatie voorbij was, in 2019, realiseerde ik me dat ik eigenlijk nog nooit alleen was geweest. Een elektriciteitsrekening betalen, het huis schoonmaken, een verzekering regelen, dat soort dingen had ik nog nooit gedaan.

‘Ik heb enorm hard op de rem getrapt, misschien wel te hard, door nu al zeven jaar niks te doen. Ik wil mezelf kunnen zijn zonder het wielrennen of bekend zijn, daar gewoon rust bij voelen. Ik wil dat de voldoening komt uit de kleine dingen. Een rondje fietsen met vrienden, de krant lezen met een kop koffie, elke maandag bloemen kopen bij Peter de bloemenman, douchen – ik hou van douchen.

‘Dus niet dat gedoe van: ‘Hoe gaat het met je? Ja, druk, druk!’ Daar moet ik nu ook een beetje voor oppassen, merk ik. Ik heb nu voor het eerst in tijden weer volle dagen met de promotie van dit boek en mensen nemen dan snel aan dat het lekker met je gaat. Dat is complete onzin, want het is allemaal buitenkant.’

Thomas Dekker: ‘In LA heb ik ervaren dat extreem plezier ook extreem verwarrend kan zijn.’ Beeld Frank Ruiter

Het spirituele pad of het fietspad? (1)

‘Ik heb bijna vijf jaar in LA gezeten en ik heb daar nul keer gefietst. Ik had er wel een fiets, ja.’ Lacht. ‘Die staat daar nog denk ik, ik ben nogal abrupt vertrokken.

‘Voor mijn depressie heb ik veel therapie gehad, in spirituele zin, maar ook in de reguliere zorg. Dat is veel praten, en uiteindelijk moet je daarnaar gaan handelen. Maar de structuur van regelmatig fietsen en de geluksstofjes die je dan aanmaakt helpen ook. Fietsen is de afgelopen jaren mijn meest onvoorwaardelijke liefde gebleken. Het is mijn vak geweest, ik herken het, het zit in mijn dna. Ik leg mezelf nu weer graag een paar uur op de slachtbank. Daarna: thuiskomen, met voldoening iets eten, de rit van mij afspoelen, iets makkelijks aantrekken en op de bank ploffen. Dan is eigenlijk mijn dag al goed.’

Een rondje van 50 kilometer in de avondzon, windstil of een lange helletocht met veel hoogtemeters, afzien?

‘Dat laatste. Dat krijg je er toch niet uit. Zo’n avondrondje voelt voor mij als een frisse neus halen.’

Thomas Dekker: ‘Ik wil dat de voldoening komt uit de kleine dingen. Een rondje fietsen met vrienden.’ Beeld Frank Ruiter

Is geluk maakbaar of niet?

‘Tot op zekere hoogte wel, ja. Als je jezelf gedurende een langere periode niet goed voelt, moet je niet op de bank of in bed liggen wachten tot het overgaat. Dan zul je toch echt in actie moeten komen. Dat gaat bij mij met vallen en opstaan hoor. Ik vind het leven niet per se leuk.

‘Ik was laatst een rondje fietsen met iemand die ik had ontmoet bij een graveltoertocht, de Gooise Gravel 200, en zij stuurde later nog een berichtje met de strekking: ik kreeg toch niet het idee dat jij heel depressief bent. Je hebt geen idee, denk ik dan. Ik weet dat ik een uitgeruste en relaxte indruk kan maken, maar je moet mij niet zien als ik thuiskom. Dan heb ik op sommige dagen een heel erge hang om te gaan douchen en in bed te gaan liggen.’

Met of zonder vrouw?

‘Met. Er zat steeds maar vier tot zes maanden tussen mijn relaties. Dat heb je niet voor het uitkiezen, toch? Verliefdheid overkomt je. Ik wist alle drie de keren gelijk dat het een relatie kon worden op het moment dat ik haar voor het eerst zag. Ik begrijp nooit zo dat sommige mensen er zo moeilijk over doen, dat besluiteloze gedoe van na een paar maanden daten nog niet kunnen benoemen wat het voorstelt.

‘Ik ben nu anderhalf jaar samen met Pip, en ik probeer de beste versie van mezelf te zijn, omdat ik intussen vind dat iemand anders niet meer mag lijden door mijn eigen lijden. Dat kan best ingewikkeld zijn in de dynamiek van een relatie, waarin gelijkwaardigheid zo belangrijk is. Accepteert de ander die depressieve kant van jou echt, of loopt diegene zichzelf voorbij in de empathie voor jouw situatie, gaat ze over haar grenzen om de relatie te laten slagen?

‘Ik ben door schade en schande wijzer geworden en weet in elk geval zeker dat ik mijn geluk niet meer aan een ander wil ophangen, of het leven van iemand anders wil leiden. Dat gaat nu ook makkelijker, want we wonen niet samen en Pip werkt in het ziekenhuis.’ Lacht: ‘Daar kan ik niet mee naartoe, natuurlijk.’

Het spirituele pad of het fietspad? (2)

‘Ik spendeer veel tijd met Laurens ten Dam, mijn oudste en beste wielervriend. We zijn allebei van de extremen, maar op een andere manier. Hij heeft zijn vrouw ontmoet op de middelbare school en al vroeg besloten dat hij bepaalde dingen nooit zal doen, dingen als vreemdgaan, doping, drugs gebruiken.

‘In zekere zin is Lau nog steeds proffietser, zijn gezin en leven zijn daar nog steeds op ingericht. Hij maakt er vaak grappen over, dat ik niks doe. Het pad dat ik sinds 2015 bewandel, heeft onze gesprekken wel veranderd en verdiept. Als topsporter ben je gewend dat het altijd om jou draait. Jij hoeft niet naar die verjaardag, want jij hebt die dag al zes uur gereden. Dat is natuurlijk niet realistisch voor de rest van je leven, en dat kan soms verwarrend zijn. Daar spreek ik Lau weleens op aan, bijvoorbeeld toen we in mei 28 dagen met elkaar op pad waren in Amerika. Dan wijs ik hem erop hoe je je eigen aandeel kunt zien in een stroeve dynamiek met anderen.’

Werken of aan jezelf werken?

‘Dit kan een beetje entitled overkomen, maar ik vind het te gemakkelijk om vanaf de zijlijn tegen mij te zeggen: ‘Zou het niet fijn zijn om eens een baantje te zoeken?’ Mijn vader bedoelde het goed toen hij dat opperde na de periode in LA, maar het is hetzelfde als tegen iemand die depressief is zeggen: ‘Ga gewoon een beetje structuur creëren voor jezelf!’

‘Als het financieel nodig is, zoek ik natuurlijk werk, maar dat is nu niet zo. Ik zou graag een persoonlijke groei-cursus ontwikkelen. Cursus is een kutwoord, coach is een kutwoord, maar hoe je het ook noemt: ik denk dat ik met mijn brede achtergrond een groep kan aanspreken die zich anders niet snel zou openstellen voor iets in de zelfontwikkelingshoek. Ik heb de luxe van LA meegemaakt, maar ik ben opgegroeid in een doodlopend straatje in Dirkshorn met twaalf huizen, mijn vader heeft zijn hele leven op Schiphol koffers op de band gegooid en nooit meer dan 2.000 euro verdiend.

‘Een journalist vroeg aan mij: wat moet een fabrieksmedewerker met het leven dat jij leidt? Dat insinueert: waar zeur je eigenlijk over? Ik hou niet van dat veroordelen. Ik weet niet met welke dilemma’s of trauma’s jij zit, wat er nu in jouw hoofd speelt, hoe jij in het leven staat. Ik weet wel dat de ander vaak een mooie afleiding is om jezelf niet in de spiegel te hoeven aankijken.’