Oud-medewerker beschuldigt machtige redacteur prestigieuze uitgeverij. Klinkt bekend?

‘Het is zo verschrikkelijk en zo absurd. Absurd dat ik bepaalde dingen heb gedaan, ja. Ook absurd dat Caitlin een positie heeft die ik haar heb bezorgd, en mij vanuit die positie beschuldigt van dingen waaraan ze zelf heeft meegedaan. Nog absurder is het dat men haar daarom ‘moedig’ noemt.’

Aan het woord is een machtige redacteur van een prestigieuze uitgeverij die door een oud-medewerker van grensoverschrijdend gedrag wordt beschuldigd. Klinkt bekend?

Het is een bijzondere, soms wrange vorm van uitgeversgeluk: als een boek, na maanden voorbereiding, bij verschijning ineens naadloos aansluit op de actualiteit. In 2019 publiceerde de Amerikaanse schrijver en essayist Mary Gaitskill een korte roman over misstanden in de New Yorkse uitgeverswereld. Nu verschijnt de Nederlandse vertaling van Ineke van den Elskamp (Cossee; € 19,99) – vrijwel gelijktijdig met het essay van Ronit Palache en het onderzoek naar de angstcultuur bij uitgeverij Prometheus in de Volkskrant.

Voor de duidelijkheid: Dit is lust gaat over een ander soort wangedrag dan de bullebakkerij van Mai Spijkers. Hoofdpersoon Quin is een grote flirt, die zijn jonge vrouwelijke collega’s sart en plaagt en hun grenzen opzoekt. Hij levert commentaar op hun uiterlijk, vraagt hoe ze het liefst masturberen en legt, als het even kan, een hand op borst of bil. Nooit had hij gedacht dat deze vriendinnen – want zo ziet hij ze – hem dáárom zouden verraden.

Wat het boek zo relevant maakt, ook voor de toestand rond Prometheus, is dat Gaitskill heel subtiel laat zien wat zo’n publieke beschuldiging bij omstanders teweegbrengt. Zeker in het kleine literaire wereldje ontstaan er al gauw kampen, verraders worden aangewezen, vriendschappen verbroken. Iedereen moet kleur bekennen, in elk geval voor zichzelf: waar sta ik, kan ik dit van iemand accepteren? En zo nee, wat dan?

Deze worsteling beschrijft Gaitskill door de ogen van Margot, een goede vriendin en oud-collega van Quin. Zij blijft hem trouw, met gemengde gevoelens. Ze is kwaad op hem, maar ook op de vrouwen die zich tegen hem keren. Hadden die niet voor zichzelf op kunnen komen, zoals zij heeft gedaan? Is zijn vileine, provocatieve kant niet juist wat hem zo leuk maakt? Waarom hij zo goed is in zijn werk? Of praat ze nu goed wat niet goed te praten valt?

Bij Prometheus is tot nog toe alleen auteur Emy Koopman opgestapt. Een handjevol getrouwen heeft zich meteen luidruchtig aan de kant van Mai Spijkers geschaard. De meerderheid blijft, althans in het openbaar, opmerkelijk stil. Lees Dit is lust en je krijgt een idee waarom.