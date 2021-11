Oud-guerrillastrijder Tanja Nijmeijer laat veel onbesproken in haar autobiografie

In haar autobiografie Van guerrilla naar vredesproces beschrijft de Nederlandse Tanja Nijmeijer, die zich begin deze eeuw aansloot bij de Colombiaanse guerrillabeweging Farc, hoe een Groningse student, opgegroeid in een keurig, hecht gezin in Twente, uiteindelijk kiest voor een geradicaliseerd leven vol aanslagen, ontvoeringen en schietpartijen. Althans, dat probeert ze. Want hoewel ze keer op keer benadrukt dat haar keuzes niet voortkwamen uit een drang naar avontuur, maar enkel en alleen uit een empathische inborst, slaagt ze er in vierhonderd pagina’s niet in die empathische inborst invoelbaar te maken (als ze voor het eerst in haar leven de kloof aanschouwt tussen puissante rijkdom en bittere armoede, schrijft ze: ‘Ik trok die verschillen heel slecht’).

Nijmeijer geeft weliswaar een interessant inkijkje in het leven van een guerrillera, maar er is vooral veel dat ontbreekt aan dit boek. De arme boeren voor wie ze het allemaal zegt te doen, geeft ze nauwelijks een stem en ook de meer dan tweehonderdduizend doden die de gewapende strijd tussen de Farc en het leger veroorzaakte, blijven grotendeels onbesproken.

Beeld Hollands Diep