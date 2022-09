Otobong Nkanga: ‘Hoe gedreven en idealistisch je ook bent, als je constant onder druk staat, brand je op’

Otobong Nkanga Beeld Daniel Cohen

Of ze ook weleens niet werkt, vroegen we Otobong Nkanga. ‘Ja hoor’, antwoordt ze. ‘Mensen zeggen dat ik altijd doorga, maar dat is niet waar. Ik lig ook heel vaak op de bank een beetje te lummelen.’ Het is een methode die ze leerde van haar moeder: ‘Mijn broer en zus zijn ook zo, we werken in korte explosies en stelen rustmomenten tussendoor.’ Zolang het hoofd maar af en toe leeggemaakt wordt, komt het goed. ‘Maar bij een deadline werk ik ook weleens drie dagen door zonder slaap.’

De aanleiding voor deze vraag? Wie de ellenlange lijst recente tentoonstellingen in binnen- en buitenland bekijkt, krijgt de indruk dat de Nigeriaans-Belgische kunstenaar non-stop aan het werk is. Binnen de kunstwereld is het bijna niet mogelijk om aan Otobong Nkanga te ontkomen. Alleen al in Nederland en België zijn haar wandkleden, sculpturen en installaties op dit moment in vier verschillende tentoonstellingen te zien.

Haar werk is geliefd bij curatoren omdat het aansluit bij de grote problemen van deze tijd. In het Kröller-Müller Museum exposeert ze onder andere een ontwortelde boom die aan een ketting is gelegd – je zou het kunnen zien als de niet zo harmonieuze relatie tussen mens en natuur. In het Van Abbemuseum in Eindhoven hangt onder andere een tapijt dat verwijst naar de jacht op edelstenen en naar hoe mijnbouw het landschap uitput.

Otobong Nkanga is al een aantal jaar met een flinke zegetocht bezig. Na het winnen van de Belgian Art Prize in 2017 exposeerde ze op de prestigieuze kunsttentoonstellingen Documenta en de Biënnale van Venetië. Ook had ze solotentoonstellingen in onder andere Tate Modern in Londen en Martin-Gropius-Bau in Berlijn. Dichter bij huis was ze onder andere te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. In 2019 regende het internationale kunstprijzen, ze won er vier in een jaar: de Noorse Lise Wilhemsen Award, de Duitse Peter-Weiss-Preis, een speciale vermelding op de Biënnale van Venetië en de Sjarjah Biënnale Award.

Wat ook nieuwsgierig maakt naar het rustregime van de kunstenaar, is haar solotentoonstelling die op dit moment in Brugge te zien is. Underneath the Shade We Lay Grounded vindt plaats op een bijzondere locatie, namelijk in het middeleeuwse Sint-Janshospitaal. Het is een van de oudste ziekenhuisgebouwen van Europa en die geschiedenis vormde het startpunt voor een tentoonstelling over genezing en rust. Op de grond liggen zachte kleden die uitnodigen om op te komen liggen, en uit de houten en glazen sculpturen die eromheen liggen, stijgen rustgevende geuren zoals kamille en sint-janskruid op. Wandtapijten in diepe kleuren laten onder andere de kringloop van de natuur zien: eentje toont een onderwaterwereld waarin naar de bodem gezonken lichamen van dode mensen voer worden voor nieuwe planten en vissen.

‘In onze gejaagde wereld is weinig ruimte voor rust’, zegt Nkanga. Dat is schadelijk voor mensen, maar ook voor de natuur, vindt ze. ‘Als ik geen rust krijg om op te laden, word ik kattig en barst ik snel uit. Zoiets geldt ook voor de natuur. Als we die alsmaar uitputten, slaat ze ook terug.’

Als we de kunstenaar spreken, aan de keukentafel in het Antwerpse herenhuis waar ze samen met haar man Wim van Dongen woont, zijn de voorbereidingen voor een volgende verre reis alweer in volle gang. Op 3 september opent de Busan Biënnale in Zuid-Korea. Nkanga laat daar werk zien en vliegt er voor de opening heen om haar kunstwerken te installeren. ‘Al is het nog even afwachten of dat gaat lukken, in verband met corona’.

Ze hoopt van wel, want de Koreaanse rustmomenten heeft ze ook al ingepland. ‘Ik verheug me enorm op de jjimjilbang, ken je dat? Dat zijn fantastische Koreaanse spa’s. Ze zijn groot, niet duur, en 24 uur per dag open. Als ik in China of Korea ben, ga ik er meestal heen zodra ik aankom. En op de dag dat ik weer terug moet reizen, pak ik ’s morgens vroeg mijn koffer in en die neem ik mee naar de spa, zodat ik zo lang mogelijk kan blijven en vanuit daar rechtstreeks naar het vliegveld kan.’

Album: Catrin Finch & Seckou Keita – Soar (2018)

‘Ik luister naar dit album als ik wil ontspannen, tijdens het tekenen, of als ik ergens over moet nadenken. Je gedachten gaan er als het ware van drijven. Catrin Finch en Seckou Keita brengen twee muzikale tradities samen, namelijk de Keltische en de West-Afrikaanse. Catrin Finch komt uit Wales en speelt harp, Seckou Keita komt uit Senegal en speelt de kora, een West-Afrikaans snaarinstrument. Het bijzondere is dat je de twee instrumenten op dit album eigenlijk niet uit elkaar kunt halen. Ze vloeien perfect in elkaar over. Bij liveoptredens zie je ook hoe goed Finch en Keita op elkaar ingespeeld zijn. Ze begrijpen elkaars muzikale taal ontzettend goed en dat hoor je terug op dit album, dat een prachtige titel heeft: ‘to soar’ betekent zweven of hoog vliegen.’

Roman: Helon Habila – Oil on water (2010)

Oil on water (2010) Beeld .

‘Dit boek gaat over twee journalisten in Nigeria, de cynische en door de wol geverfde Zaq en beginner Rufus. Ze worden samen op pad gestuurd om de vermiste vrouw van een Britse chemicus op te sporen. In een kano varen ze door de olierijke Nigerdelta, langs verlaten dorpen en landschappen die zijn verwoest door olielekken. Aan het begin van het boek voel je het idealisme en de energie van de jonge Rufus. Hij is vastbesloten om met zijn werk een verschil te maken. Maar de zoektocht eist z’n tol, hij wordt steeds cynischer. Het landschap waar de journalisten doorheen varen, spiegelt dat proces: het wordt steeds vervuilder en dystopischer. Voor mij gaat dit boek over idealen, desillusie en uithoudingsvermogen. Ik denk er vaak aan in relatie tot de druk die er in onze maatschappij bestaat om alsmaar door te werken en productief te zijn, zonder rustmomenten. Hoe gedreven en idealistisch je ook bent, als je constant onder druk staat, brand je op.’

Kunstinstelling: Inhotim

Inhotim Beeld Rossana Magri

‘Inhotim in het zuidoosten van Brazilië is een soort amusementspark, maar dan voor hedendaagse kunst. Verspreid over een prachtige botanische tuin van 10.000 hectare vind je kunstwerken in de openlucht en paviljoens waarvoor kunstenaars vaak specifiek een kunstwerk hebben gemaakt. Er is ontzettend veel te zien en ik zou er dan ook minstens drie dagen voor uittrekken. Inhotim is in 2008 opgericht door de Braziliaanse mijnbouwzakenman Bernardo Paz. Behalve een bijzondere plek voor kunst is het ook een sociaal project: de bedoeling is dat het de levenskwaliteit van de lokale bevolking verbetert. Het is voor hen gratis toegankelijk en er worden veel educatieve activiteiten georganiseerd. De impact van mijnen op mensen en landschappen is een thema in mijn werk. In principe vind ik niet dat er iets mis is met mijnbouw, het is meer de grote schaal waarop het gebeurt die schadelijk is. Het is belangrijk om niet alleen maar dingen te onttrekken uit een gebied, maar ook iets terug te geven. Inhotim is daar een voorbeeld van.’

Gebouw: Kolumba in Keulen

Kolumba in Keulen Beeld Universal Images Group via Getty

‘Ik moet eerlijk toegeven dat ik dit gebouw nog niet in het echt heb gezien. Maar ik heb de architect, de Zwitserse Peter Zumthor, erover horen praten en ik was erg onder de indruk, vooral van de manier waarop heden en verleden hier samen komen. Kolumba is een museum voor kerkelijke kunst in de Duitse stad Keulen. Sinds 2007 is het gevestigd in het huidige museumgebouw, dat dus is ontworpen door Peter Zumthor. Zijn ontwerp is als het ware gebouwd op de ruïne van een romeins-gotische kerk, de Sint-Columba. Het nieuwe gebouw is vrij strak en minimalistisch, maar daarin verweven zitten nog allemaal resten van die kerk. Die werd in 1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel verwoest. Zumthor heeft de resten ervan in het nieuwe gebouw verwerkt: in de strakke muren zie je bijvoorbeeld nog gotische bogen zitten.’

Kunstenaar: Martin Rauch

‘Als we het over architectuur hebben, mag Martin Rauch niet ontbreken. Hoewel hij eigenlijk geen architect is, maar een kunstenaar die bouwwerken en installaties maakt. Hij heeft een achtergrond als pottenbakker en dat zie je terug in de materialen die hij gebruikt: aarde, leem en klei. Het huisje dat Martin Rauch samen met architect Roger Boltshauser voor zichzelf maakte in Schlins in Oostenrijk, is een van de geweldigste huizen die ik ooit heb gezien. Het is een rechthoekig gebouw dat half is ingegraven op een heuvel en uitkijkt over een vallei. Wat er zo bijzonder aan is, is dat het volledig is gebouwd met modder en aangestampte aarde. Rauch maakte er met de hand bakstenen van en stapelde die, zonder te bakken, op elkaar. De aarde die is gebruikt, komt van de plek waar nu het huis staat. Het is dus een manier van bouwen zonder verspilling.’

Kerk: Sint-Jacobskerk in Antwerpen

Sint-Jacobskerk in Antwerpen Beeld Corbis via Getty Images

‘Deze kerk in mijn woonplaats Antwerpen heb ik vrij recent ontdekt, tijdens een wandeling. Hij is minder bekend dan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, maar het is wel de kerk waar de 17de-eeuwse schilder Peter Paul Rubens begraven ligt. In de kerk zijn ook twaalf schilderijen te zien die het verhaal vertellen van de Heilige Rochus, een pelgrim uit Montpellier die naar Italië trok om pestzieken te verzorgen en daar omstreeks 1327 zelf aan die ziekte stierf. Na de coronaperiode, waarin we allemaal met de kwetsbaarheid van het lichaam geconfronteerd werden, kwamen die schilderijen van zieke lichamen heel hard binnen. Ik werd er stil van. Wat me ook trof was het contrast tussen deze schilderijen, waarin ziekte, armoede en ellende centraal staan, en de pracht en praal die de Sint-Jacobskerk verder uitstraalt. Dat wringt, op een manier die je vaker ziet als het over religie gaat.’

Plek: Osun-Osogbo-heiligdom in Nigeria

Osun-Osogbo-heiligdom in Nigeria Beeld imageselect

‘Op deze bijzondere plek komen kunst, architectuur en religie samen. Het Osun-Osogbo-heiligdom is een heilige plaats van de Yorùbá, een van de grootste etnische groepen in West-Afrika. Het heiligdom is zo’n vierhonderd jaar oud en ligt in een in een dicht bos buiten de stad Osogbo, aan de oever van de rivier Osun. Verspreid door het gebied tref je sculpturen aan en bijzondere bouwwerken waarvan de daken ondersteund worden door dunne houten pilaren die versierd zijn met houtsnijwerk. Osun is een van de goden uit de religie van de Yorùbá. Ze is de godin van water, vruchtbaarheid, liefde en sensualiteit. Zo’n honderd jaar geleden waren er veel van dit soort heiligdommen, inmiddels niet meer. Osun-Osogbo is het grootste dat bewaard is gebleven en waar nog steeds vereringen plaatsvinden. Een keer per jaar komt de Yorùbá-diaspora uit verschillende delen van de wereld samen in Osun-Osogbo voor een groot festival. Sinds 2005 staat deze plek op de werelderfgoedlijst van Unesco.’

Restaurant: Instroom in Antwerpen

‘Nog een Antwerpse tip. Instroom is het nieuwe restaurant van chef-kok Seppe Nobels. Hij kreeg in 2021 een groene Michelinster voor zijn vorige restaurant, Graanmarkt 13, waar hij veel met lokale groenten kookte. Instroom, in de haven van Antwerpen, heeft een bijzonder concept: de souschefs komen allemaal uit een ander deel van de wereld. Behalve hun kooktalent hebben ze gemeen dat ze allemaal hun thuisland zijn ontvlucht, om uiteenlopende redenen. Bij Instroom eet je gerechten die zijn gebaseerd op recepten die zij uit hun land van herkomst meebrachten, vaak met een twist. Ook hier staan lokale seizoensgroenten en producten van lokale, duurzame leveranciers centraal. Naast een restaurant is Instroom ook een opleidingsplek waar mensen die bijvoorbeeld wachten op een verblijfstatus en bijbehorende werkvergunning alvast ervaring kunnen opdoen.’

CV OTOBONG NKANGA 1974 geboren in Kano, Nigeria

1992-1994 Obafemi Awolowo University, Osun, Nigeria

1995-2001 Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Parijs

2002-2004 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam

2005-2008 Masteropleiding Performing Arts bij DasArts, Amsterdam

2015 Diaoptasia, online live-performance in Tate Modern, Londen

2017 Exposeert het project Carved to Flow op Documenta 14 in Kassel en Athene

2017 Wint de Belgian Art prize

2018 Solotentoonstelling To Dig a Hole that Collapses Again, MCA Museum of Contemporary Art, Chicago

2019 Wint de Special Mention Award op de 58ste Biënnale van Venetië

2019 Eerste laureaat van de Noorse Lise Wilhelmsen Art Award

2019 Solotentoonstelling Acts at the Crossroads, Zeitz MOCAA, Kaapstad

2021 Solotentoonstelling in Kunsthaus Bregenz, Oostenrijk De tentoonstelling Underneath the Shade We Lay Grounded is nog t/m 25 september te zien in het Sint-Janshospitaal in Brugge. Een nieuw boek over haar werk en deze tentoonstelling wordt op 8 september in Brugge gepresenteerd. Otobong Nkanga woont met haar man Wim van Dongen in Antwerpen.