Oscarfavoriet The Power of the Dog wint in Londen Bafta’s voor beste film en beste regie

The Power of the Dog met Benedict Cumberbatch (links) en Jesse Plemons. Beeld AP

De koningin van het bal ontbrak bij de uitreiking in Londen: Jane Campion, zondagavond winnaar van de Bafta’s voor beste regie en beste film, kon niet aanwezig zijn bij de uitreiking van de Britse filmprijzen. De 67-jarige Nieuw-Zeelandse regisseur van The Power of the Dog had soortgelijke verplichtingen in Los Angeles, waar ze zaterdag de Amerikaanse Directors Guild Award kreeg uitgereikt voor beste regie.

Het mag duidelijk zijn welke titel er voorop ligt in de aanloop naar de Oscars, die 27 maart het filmprijzen-seizoen besluiten: The Power of the Dog dus. Campions weids gefilmde en bijtende drama gaat over een ranch in het Montana van 1920, waar giftige mannelijkheid het cowboybestaan insnoert. Haar acteur Benedict Cumberbatch won de Bafta dan weer níét, voor zijn hoofdrol als seksueel gefrustreerde cowboynaarling Phil Burbank.

The Power of the Dog-producenten Iain Canning, Tanya Seghatchian en Emile Sherman bij de uitreiking van de Bafta voor beste film. Beeld AFP

De Bafta voor beste mannelijke hoofdrol werd gewonnen door Will Smith, voor zijn metamorfose tot de tennisvader van de zusjes Williams in King Richard. En ook hij verzekerde zo zijn favorietenrol bij de aanstaande Oscars. De Bafta voor beste vrouwelijke hoofdrol ging, enigszins verrassend, naar Joanna Scanlan, die een tot de islam bekeerde Engelse weduwe speelt in After Love. De 60-jarige Engelse actrice is niet genomineerd voor de Oscars.

Dune en No Time to Die

Getalsmatig was Denis Villeneuves sciencefiction-spektakel Dune de grootste winnaar, zegevierend in vijf categorieën: beste camera, muziek, geluid, productiedesign en speciale effecten. James Bonds zwanenzang No Time to Die won enkel de Bafta voor beste montage.

Ook de Bafta’s voor beste bijrollen lijken een prognose voor de Oscars: Ariana DeBose (31) won voor haar wervelende vertolking van de Rita-rol in Steven Spielbergs West Side Story. Troy Kotsur (53) won voor zijn spel als dove vader in het drama Coda; de eerste dove winnaar ooit in deze Bafta-categorie. Coda zegevierde ook in de categorie beste beste bewerkte script. In het drama van de Amerikaanse filmmaker Sian Heder speelt Emilia Jones een jonge vrouw die als horende dochter van dove ouders haar plek niet zomaar vindt in de dovengemeenschap waarin ze opgroeit.

De Bafta voor beste originele script werd gewonnen door Paul Thomas Anderson, voor zijn coming-of-agekomedie Licorice Pizza. Zoals verwacht won de Disney-hit Encanto de categorie voor beste animatie. Bij de documentaires versloeg Summer of Soul van Questlove het favoriet geachte Deense Flee. Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi’s al eerder in Cannes bekroonde 179 minuten lange bewerking van een kort verhaal van de Japanse schrijver Haruki Murakami, won de prijs voor beste niet-Engelstalige speelfilm. Ook hij geldt als dé favoriet in de verwante Oscars- categorie voor ‘internationale’ speelfilms, straks bij de Oscars.