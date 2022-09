Orkest Phion mag vaker de verhaaltjes van Karmit Fadael vertellen ★★★☆☆

Mathieu van Bellen soleert bij Phion. Beeld Simon van Boxtel

Wanneer ze applaus in ontvangst neemt voor haar compositie, kun je alleen maar wensen dat de muziek repertoire houdt. In Musis in Arnhem klinkt vrijdagavond het Drieluik voor orkest van Karmit Fadael (26), in opdracht van Phion gespeeld onder leiding van Michal Nesterowicz.

Fadaels handelsmerk (vooralsnog) is het miniatuur. Ook deze drie orkeststukjes zijn ultrakort, elk een paar minuten. In het eerste deel krijgen lange, bijtende fluittonen bijval van laag grommende kopersignalen en paukenroffels. Een eenzame viool meandert erboven; concertmeester Cécile Huijnen speelt ijl en meditatief.

Het tweede deel is een ritmisch gezoem, als wespen cirkelen de instrumenten om elkaar heen. Deel drie verrast doordat hobo en piccolo hun klank laten zakken – Arabische invloeden, waardoor je schrijnend lome dissonanten krijgt. De klarinet glijdt en de hoorn speelt rollend het slotakkoord. Sfeervolle verhaaltjes met kop en staart die Phion vaker mag vertellen.

Als gesprekspartner van de soloviool in Brahms’ Vioolconcert is het orkest in mindere vorm. Violist Mathieu van Bellen, die verplettert en vleit met zijn betoverende toon, is de solist. Hij is sinds vorig jaar concertmeester van het Phion. Deze positie deelt hij nu nog met Huijnen, aan het eind van het jaar neemt zij afscheid. In het derde deel vlamt het orkest alsnog. In de zigeunerachtige dans zweept Van Bellen de boel op tot een opwindend einde.

Door meer instrumentalisten en zodoende meer vlees op de botten overtuigen de luide passages in Tsjaikovski’s Vierde symfonie. Strijkers zijn gloedvol, maar de cello’s rennen weg in het langzame deel. Koper glanst, maar verslikt zich soms.