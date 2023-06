Orkest De Ereprijs duikt voor museumtournee de diepte in met nieuwe composities op basis van kunstwerken

Repetitie van Orkest De Ereprijs in het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur. Beeld Lina Selg

De veertien musici van Orkest De Ereprijs krijgen applaus. Onder het tl-licht van hun Apeldoornse repetitieruimte zit een publiek van pakweg tien componisten – gevestigd en aspirant door elkaar. Ook de ervaren Vanessa Lann klapt mee. Haar nieuwe compositie Distant Trinity, geïnspireerd op een middeleeuwse houtsculptuur, is zojuist langzaam uitgedoofd.

Vanaf zaterdag, de Dag van de Componist, neemt De Ereprijs het stuk samen met vijf andere nieuwe composities mee op tournee langs zes musea. ‘Instrument voor levende componisten’, noemt de groep zichzelf. Fraai gevonden, en er is geen woord aan gelogen. Alleen dit seizoen al speelt het Gelderse ensemble tegen de 160 dagverse stukken. Dat doet geen Randstadclub ze na.

Over de auteur

Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

‘We stellen ons daadwerkelijk in dienst van componisten’, zegt de trompettist Sjoerd Pauw. ‘Ook beginners nemen we serieus. Zo spelen we op middelbare scholen geregeld nieuw werk van eindexamenleerlingen. Geen topkwaliteit natuurlijk, maar leuk om te doen en wij klappen en joelen mee met de opa’s en oma’s.’

Kritiek moment

Een treetje hoger op ladder ontmoet Pauw compositiestudenten van het Arnhemse conservatorium Artez . ‘We werken bijvoorbeeld samen in filmmuziek, of in het choco-project, dat staat voor ‘choreografie en compositie’. En sinds 1994 organiseren we elk jaar de internationale Young Composers Meeting. Dan stroomt talent uit heel de wereld naar Apeldoorn.’

‘Daarover las ik als student in Athene al spannende berichten’, zegt Aspasia Nasopoulou. Ze is pianist, componist en sinds 2021 de artistiek leider van De Ereprijs. Een jaar eerder raakte ze als adviseur bij het ensemble betrokken. Het was een kritiek moment. Na vier decennia zwaaide de oprichter en aanjager Wim Boerman af. En het Fonds Podiumkunsten gaf een dubieus subsidieadvies: alles positief, maar helaas, het geld was op.

‘Gelukkig werd dat hersteld’, zegt Nasopoulou. ‘Nu draaien we stabiel op subsidie van het Fonds, de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn en Arnhem.’ Voor trompettist Pauw blijft het een grauwe herinnering: hoe de musici in een eerdere periode vier jaar op een houtje hebben gebeten. ‘Omdat we verslingerd zijn aan muziek, hebben we doorgezet. Toen deden we onze naam echt eer aan. Ereprijs is een onkruid. En onkruid vergaat niet.’

Programmering

Bij de programmering voert Nasopoulou een tweesporenbeleid. Ze behoudt het goede, waaronder de concertserie Aardlek en het Andriessen Festival. Tegelijk haakt ze aan bij nieuwe Apeldoornse initiatieven, zoals het Maaiveld Festival. ‘Daarin trekken we een breder publiek. Laatst speelden we mee in de pop noir van de zangeres Lakshmi.’

Maar breed publiek ervaart moderne muziek niet per se als ‘mooi’, weet trompettist Pauw. ‘Ik vergelijk het weleens met mijn kijk op auto’s. Wat ik aan nieuwe modellen op de weg zie verschijnen, bekoort me meestal niet. Maar vaak is het een kwestie van wennen.’ Nasopoulou zal de noodzaak van actuele muziek tot aan haar laatste snik verdedigen. ‘Die weerspiegelt nu eenmaal onze tijd. Ze kan ontroeren, overrompelen, irriteren. Maar is dat erg? Neem de tijd, zou ik zeggen. Luister, concentreer je, schort je oordeel op. Wat mij betreft schuilt daarin zelfs een politieke les.’

De diepte in

Met de Museumtour duikt De Ereprijs de diepte in. Naast Vanessa Lann kregen oudgedienden als Klaas de Vries en Klas Torstensson een opdracht. Schrijf een stuk, luidde het verzoek, op basis van een verhaal of object uit de vaste collectie van een museum. Nasopoulou selecteerde zes componisten ‘die het ambacht uitmuntend beheersen. Ze vertegenwoordigen verschillende generaties, ieder heeft een eigen stijl.’ Wilbert Bulsink en Corrie van Binsbergen putten inspiratie uit tentoonstellingstitels in Arnhem en Breda. Pete Harden koos in het Apeldoornse Coda Museum een tastbaar object: de speelse halsketting Dog with Red Mouth van de sieradenontwerper Robert Smit.

Op de repetitie laat dirigent Gregory Charette het stuk in een bluesy ritme door de koperinstrumenten pulseren. Twee dwarsfluiten fonkelen er als lichtspetters doorheen. In elk museum klinken alle zes de stukken, zegt Nasopoulou. ‘En alles wordt opgenomen. We zoeken naar manieren om de muziek blijvend te koppelen aan een collectie.’

Met een tournee die reikt tot in Haarlem hopen de Gelderlanders ook eens door te dringen tot landelijke media. Gevoelig puntje, zegt Nasopoulou. ‘We wortelen stevig in de regio, dat hoort bij onze missie. Maar De Ereprijs heeft het kaliber om nationaal te worden gehoord en gewaardeerd.’