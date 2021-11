Orkater/De Nieuwkomers serveren een fijn absurdistisch sprookje over zoeken, kwijtraken en verdwalen ★★★★

De dingen die begraven liggen Beeld Ben van Duin

Een ridder doolt rond met gesloten vizier. Zijn geborduurde ridderpak past zijn lange lijf perfect, zijn schild schittert, hij lijkt zo weggelopen uit een heldensage. Maar er scheelt iets. Als hij zijn vizier openklapt zien we een frons glijden over zijn olijke, ronde hoofd: de ridder is zijn zwaard kwijt en dat baart hem zorgen.

Ziehier het begin van De dingen die begraven liggen van Orkater/De Nieuwkomers. Die nieuwkomers, in dit geval Jasper Stoop, Simme Wouters en Jurjen Zeelen, zijn jonge muziektheatermakers die een tijdje onder de vleugels van het aloude Orkater mogen werken. Chapeau weer voor de selectie van Orkater; na bijvoorbeeld nieuwkomer Konvooi met hun geweldige De meester en Margarita afgelopen seizoen, is De dingen opnieuw een schot in de roos.

De ridder ontmoet een man met een metaaldetector. Dat biedt perspectieven voor wat betreft het zwaard. Maar deze man heeft er allemaal geen zin (meer) in; hij wil het liefst verdwijnen. Lang verhaal kort: ze sluiten een deal. Zodra met behulp van de detector het zwaard wordt gelokaliseerd, zal de ridder de man met een gerichte steek naar de andere wereld helpen. En dan duikt er een derde personage op.

Rond dit absurdistische gegeven ontvouwt zich een heerlijk associatief discours over zaken als de zin en zinloosheid van het bestaan, met fijne woordgrappen en vondsten die in de verte doen denken aan Becketts Wachten op Godot. Tel erbij op aanstekelijk spel, opzwepende muziek en de fraaie vormgeving van Lisanne Bovée, en je hebt een voorstelling als een bekoorlijk sprookje over zoeken, kwijtraken en verdwalen – en niet opgeven.