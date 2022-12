Orhan Pamuk heeft met ‘De nachten van de pest’ niet zijn beste roman geschreven ★★★☆☆

Orhan Pamuk kreeg in 2006 de Nobelprijs voor Literatuur toegekend. Beeld RV

Je weet nooit hoe een oeuvre de tand des tijds gaat doorstaan. Als de nieuwe Orhan Pamuk, De nachten van de pest, over honderd jaar wordt gezien als zijn Oorlog en vrede, dient deze recensie als bewijs dat grote romans niet op waarde worden geschat in de tijd dat ze uitkomen. De nachten van de pest kan zich qua lengte en grandioze ‘19de-eeuwse’ opzet meten met Anna Karenina of De gebroeders Karamazov, maar houdt de aandacht van de lezer geen 800 pagina’s vast.

Orhan Pamuk (Istanbul, 1952) was relatief jong toen hij in 2006 de Nobelprijs voor Literatuur kreeg. Er zijn Nobelprijswinnaars die daarna moeite hebben verder te schrijven. Bij Pamuk was daar geen sprake van. De eerste drie romans na zijn bekroning waren stuk voor stuk hoogtepunten in zijn oeuvre. Het museum van de onschuld uit 2009 was de barokke vertelling van een obsessieve liefde, Dat vreemde in mijn hoofd uit 2016 een hartverwarmende familiegeschiedenis, De vrouw met het rode haar uit 2017 een beklemmende korte roman.

De nachten van de pest gaat over een pestepidemie in het jaar 1901 op het fictieve Osmaanse eiland Minger, een soort Kos of Rhodos. Pamuk was er al voor de komst van covid-19 mee bezig, maar die pandemie drukte duidelijk haar stempel op de inhoud. In De nachten van de pest vind je ziekenhuizen die de stroom patiënten niet meer aankunnen, woede en onbegrip voor quarantainemaatregelen en epidemiologen die gehaat worden door middenstanders en religieuze leiders.

Te veel tegelijk

Misschien dat De nachten van de pest een grote roman was geworden als Pamuk de epidemie echt tot zijn hoofdonderwerp had gemaakt. Maar het boek is óók nog een detective, óók nog een liefdesverhaal en óók nog een ontstaansgeschiedenis van een fictieve natiestaat, Minger, inclusief alle mythevorming die daarbij hoort. Pamuk is een schrijver die nooit bezuinigt op details. De kaart van Minger heeft hij met even grote nauwkeurigheid ontworpen als het museum van de onschuld uit de gelijknamige roman.

Maar wie zo veel tegelijk doet, riskeert dat het een ten koste gaat van het ander. Dat gebeurt in De nachten van de pest. Als de detective spannend wordt, gaan de Mingerse notabelen een heel hoofdstuk lang vergaderen over quarantainemaatregelen. Als de liefdesgeschiedenis vorm heeft gekregen, verschrompelt die tot een detail in de Mingerse nationale mythevorming.

Wie weet was het minder storend geweest als Pamuk niet had besloten alles op te schrijven vanuit het perspectief van een fictieve historica van Mingerse orgine, Mîna Mingerli. Ze is genereus met adjectieven, ze kan sentimenteel worden, ze is dol op bouquetreekszinnen. ‘Ze vielen elkaar meteen vol verlangen in de armen.’ ‘De betraande ogen van zijn vrouw waren een aanslag op de wilskracht van de dappere commandant.’ ‘Telkens als ik die drieëntachtig zo bijzonder weemoedige zwart-witfoto’s bekijk, voel ik dat mijn ogen vochtig worden, net als destijds de koningin overkwam.’ Mîna Mingerli is Pamuks persiflage van een auteurstype uit het zuidoosten van Europa, de academische vrouw op leeftijd die zich bij het verhalend schrijven van geen kitsch meer bewust is.

Persiflage

Weinig auteurs beleven meer plezier aan het schrijven vanuit persiflages. Pamuk deed het ook in, onder meer, Het huis van de stilte, Ik heet Karmozijn en Dat vreemde in mijn hoofd. Maar waar in die boeken vijf, zes, zeven verschíllende personages aan het vertellen zijn, is er in De nachten van de pest maar één aan het woord, Mîna. Het kan niet anders of Pamuk heeft aan zijn schrijftafel met uitzicht op de Bosporus vaak hardop gelachen bij alwéér zo’n Mîna-zin over ‘de dappere commandant en zijn beeldschone vrouw’. Als lezer denk je na een paar honderd pagina’s: hou er nu maar eens mee op.

Alle grote thema’s die deze roman rijk is, worden behandeld door een verteller die een persiflage is. Zij moet de detective spannend houden, de pandemie ingrijpend en de wording van de natiestaat overtuigend. Dat is voor een persiflage lastig. Ze zeggen weleens dat je moet kiezen of je mooi wilt zijn of grappig: probeer je het allebei te zijn, dan riskeer je dat je geen van beide bent.

De beste hoofdstukken in De nachten van de pest zijn die waarin het verhaal zo beklemmend wordt dat Pamuk de Mîna-zinnen achterwege laat. Dan merk je dat de auteur eigenlijk een van de grootste schrijvers van onze tijd is, dat het weinigen gegeven is zo’n rijkdom aan personages neer te zetten en dat in het materiaal voor De nachten van de pest een roman van vijf sterren schuilging. Dan had een tegenlezer Pamuk moeten verzoeken zich te beperken en zich minder overdadig aan vondsten te buiten te gaan. Zulke tegenlezers zijn in de omgeving van Nobelprijswinnaars vaak schaars.

Orhan Pamuk: De nachten van de pest. Uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden, met bijdragen van Margreet Dorleijn. De Bezige Bij; 764 pagina’s; € 34,99.