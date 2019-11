‘Ordinaire toestanden en dronken geklooi niet nodig in realityprogramma's’

RTL heeft besloten om onder meer Temptation Island in afwachting van een onderzoek voorlopig niet uit te zenden. Beeld RTL

RTL maakte dinsdag bekend dat het alle ‘guilty pleasure-programma’s’ voorlopig van de buis haalt, verrast dat besluit je?

‘Wat me eigenlijk vooral verbaasde, was het feit dat RTL zelf vorige week zo geschokt reageerde op de incidenten in De Villa die aanleiding waren voor dit besluit. Geklooi over seksuele grenzen is de kurk waarop dit soort programma’s drijft. Reality is luie televisie: het moet goedkoop gemaakt worden en behapbaar zijn voor de kijkers. Dit soort programma's volgt daarom altijd een standaardscript waarin mannen jagers zijn en vrouwen seks juist afhouden omdat seks op televisie voor hen veel stigmatiserender is. Als je die dynamiek overgiet met whiskey-cola, krijg je dit soort situaties.’

Programma's als Temptation Island en De Villa bestaan al jaren, maar nu ontstaat er ophef over. Hoe kan dat?

‘Er bestaat een verschil tussen kijkers en deelnemers van dit soort programma. Kijkers zijn vaak redelijk goed opgeleid, havo-plus, en ze zien de deelnemers als ordinair. Er werd heel lang naar gekeken door die bril: “kijk eens wat deze ordinaire mensen allemaal doen”. Het maakte niet zoveel uit wat er precies met die mensen gebeurde, want de kijkers stonden ver van hen af. Het was aapjes kijken.

‘Onder invloed van #MeToo zijn we de laatste jaren als samenleving heel publiekelijk het gesprek gaan voeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daardoor is onze blik op dit soort programma's ook veranderd. Ook al ligt iemand in haar string straalbezopen te zijn, het is nog steeds niet oké om aan haar te zitten.’

De programma’s zijn nauwelijks veranderd, de hartslag van de tijdgeest wel, schreef je zaterdag in de Volkskrant .

‘Precies. Het verbaasde me eerlijk gezegd ook dat RTL De Villa dit seizoen nieuw leven inblies, omdat dit het meest trashy van alle reality-formats is. Ik had eigenlijk het idee dat ze stiekem meer richting een ander soort realityprogramma aan het bewegen waren.’

Betekent dit het begin van het einde van realityshows?

‘Ik denk wel van het type hoe ordinairder hoe beter. Het realitygenre als zodanig heeft toekomst, als het goed gedaan wordt kan het ook goede televisie zijn. Een jaar geleden vond Temptation Island USA zichzelf opnieuw uit. Dat programma volgde hetzelfde format als in Nederland: mensen testen hun relatie door te daten met vrijgezellen. Maar de aanpak was heel anders. In de Amerikaanse versie willen mensen echt uitvinden of ze in een goede relatie zitten. Dan wordt zo’n programma automatisch veel interessanter en gelaagder.

‘In Nederland ging het alleen maar over wie er is vreemdgegaan, terwijl het in de Amerikaanse versie veel meer ging over wat deelnemers misten in hun huidige relatie. Dan heb je die ordinaire toestanden en dat dronken geklooi niet nodig. Het Amerikaanse programma was in Nederland heel populair. Daaruit zou je kunnen opmaken dat we het misschien wel gezien hebben met slemppartijen.’