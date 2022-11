Opvoedvraag: is het goed als je kind zich verveelt?

Beeld Claudie de Cleen

‘Mam, ik verveel me. Wat kan ik doen?’ Mijn 6-jarige dochter verwachtte waarschijnlijk dat ik met allerlei geweldige activiteiten op de proppen kwam. In plaats daarvan zei ik: ‘Vandaag is het zoek-het-lekker-zelf-uit-dag; een tip die ik kreeg van een collega. Straks tijdens de kerstvakantie zullen meer ouders te maken krijgen met verveelde kinderen. Waarom is vervelen goed? En hoe reageer je?

Dit zeggen de deskundigen

Het is begrijpelijk dat kinderen al mopperend en zeurend aankloppen bij hun ouders wanneer ze zich vervelen. ‘Mensen ervaren verveling als iets onprettigs. Vaak gaat het gepaard met gevoelens van zinloosheid’, zegt sociaal psycholoog Wijnand van Tilburg, verbonden aan de University of Essex, die onderzoek doet naar het fenomeen.

Toch kan verveling ook nuttig zijn, mits het niet te lang duurt. Er is wetenschappelijk bewijs dat verveling leidt tot meer creativiteit, zegt Van Tilburg. Britse onderzoekers deden een experiment waarbij de helft van de deelnemers een lijst telefoonnummers moest overschrijven. Daarna kregen ze de opdracht om te bedenken wat je allemaal met twee papieren bekers kan doen. De groep die de saaie taak had volbracht, bedacht meer ideeën, die ook nog eens origineler waren. ‘We vermoeden dat dit ook zo werkt bij kinderen’, aldus Van Tilburg.

Een kind moet de kans krijgen zich af en toe te vervelen, vindt orthopedagoog Loes Waanders. ‘Even niets doen is goed. Het kinderbrein heeft dit nodig om te ontprikkelen en de dag te verwerken.’ Voor ouders kan het echter lastig zijn om niet direct met oplossingen te komen om die saaie momenten te verdrijven. ‘Ze willen dat hun kind het leuk heeft en voelen zich hier verantwoordelijk voor.’

Kan een kind nietsdoen verleren doordat er altijd iets op het programma staat? ‘Uit meerdere studies blijkt dat tieners die veel op hun smartphone zitten minder goed in staat zijn om met verveling om te gaan’, zegt Van Tilburg. Onderzoekers redeneren dat deze jongeren door het scherm zelden de gelegenheid krijgen om zich eens lekker een potje te vervelen.

Hoe pak je het aan?

Je wilt voorkomen dat je als ouder constant in de rol van ‘animatieteam’ schiet, zegt Loes Waanders. Soms werkt het goed om fysiek uit beeld te verdwijnen, door iets anders te gaan doen. ‘Vaak blijkt een kind prima in staat om zélf iets te bedenken’, aldus Waanders. Het is een wisselwerking tussen ouder en kind: schiet jij altijd te hulp, dan zal je kind op je blijven leunen.

‘Tegen mijn zoon zeg ik vaak: loop eens een rondje door het huis en kijk wat je tegenkomt’, zegt Waanders. Je mag jonge kinderen best een beetje op weg helpen en het vertrouwen uitspreken dat ze vast en zeker ideeën hebben. ‘Het helpt om te verwijzen naar een vorige keer: weet je nog dat je toen ook iets hebt bedacht?’

Een kind dat zich verveelt, zal eerst om zich heen kijken welke activiteiten er binnen handbereik zijn. ‘Het is fijn als er creatief materiaal, zoals papier en potloden, voorhanden is, op een plek waar de kinderen zelf bij kunnen’, zegt Wijnand van Tilburg. Het eigen initiatief is belangrijk. ‘Zeg als ouder dus niet: ga lekker tekenen. We weten uit onderzoek dat zelfbedachte activiteiten als zinvoller worden ervaren.’

Nog een voordeel: de zelfbedachte activiteit sluit goed aan bij de bui van het kind. ‘Kinderen met veel energie kiezen een potje voetbal. Een kind dat moe is, zal het samenspelen met een broertje of zusje eerder vermijden.’

Werkt dat allemaal niet? Dan kun je altijd nog een ideeënpot maken met daarin briefjes vol leuke activiteiten.