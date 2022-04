Lucky Fonz III tijdens zijn optreden in Mezz, Breda.

Vrijdag was voor Lucky Fonz III een dag met dubbele gevoelens, zo vertelde hij in de Bredase Mezz. Hij was blij dat hij weer mocht optreden maar hij had die ochtend in Jan Rot een goede vriend verloren. Daar wilde hij toch even bij stilstaan, en dus speelde hij aan de elektrische piano Angie van de Rolling Stones – in de hertaling van Jan Rot Ankie geheten. ‘Ankie, Ankie, ik zit hier eenzaam op een bankie’. Het was een even vrolijk als ontroerend moment, en het is alleen heel grote artiesten gegeven om aan ernst een zekere lichtheid te geven. Het zal Jan Rot beslist goed bevallen zijn, net als het vrolijke Toedeloe dat er op volgde.

Dat Lucky de zaal zo makkelijk meekreeg was geheel zijn eigen verdienste en het was óók precies de bedoeling. Hij mag, als een singer-songwriter van de oude stempel, zijn optreden dan beginnen met gitaar en mondharmonica, hij komt niet alleen om zijn afwisselend vrolijke, empatische en kolderieke liedjes te spelen. Optreden is voor Lucky Fonz III nooit eenrichtingsverkeer. Hij wil vanaf de eerste seconden, als hij het podium op rent om Dromers te spelen, elke afstand tot de luisteraar wegnemen. Dat lukte in Breda grandioos. Binnen een minuut maakten we deel uit van zijn universum, dat onlangs nog werd uitgebreid met het magistrale album Hemellichamen. Lucky Fonz wisselde liedjes als Kwantumweterschapper en een mooi gezongen De berg af met luchtiger werk als Ik ben een sukkel. Voor je het wist stond je hard mee te zingen en te stuiteren op 909, zijn ode aan gabberhouse. En Lucky Fonz III? Die danste gewoon mee in het publiek.