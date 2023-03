Opstaan. Kleren afkloppen. Niet meer omkijken. Was iedereen die optie maar gegeven

Maandagavond bij het zien van Terug in Irak van journalist Tom Kleijn veel over het wonderlijke fenomeen herrijzenis nagedacht. Het was op de dag af twintig jaar geleden dat de Verenigde Staten onder valse voorwendselen Irak was binnengevallen. Irak, zo liet Kleijn zien, strompelde nog altijd voort. De shock-and-awe van George W. Bush, de daaropvolgende burgeroorlog en IS hadden het land onherstelbaar in de kreukels geslagen.

Een nog altijd onverteerbare geschiedenis. Net zo lastig te verkroppen is de herrijzenis van veel cheerleaders van de inval – de politici, journalisten, en opiniemakers die destijds de Amerikaanse leugens over Iraakse massavernietingswapens herhaalden.

Op sociale media wemelde het maandag van de posts waarin deze intellectuele dikdoeners en hun missers weer fijntjes in herinnering werden gebracht. Veel van deze figuren hebben het er aanmerkelijk beter van afgebracht dan de Iraakse bevolking. Ze klopten het kruit van hun kleren af en hervatten hun opinies alsof er niks gebeurd is – sommige van hen pleiten nu voor een bommentapijt op woke.

Niet per se een intellectuele dikdoener, maar ook herrezen is Jack van Gelder. De oud-Studio Sportman kondigde vorige week aan ‘even rust te nemen’, maar zat maandagavond alweer aan zijn vaste plek bij de borreltafel van HLF8.

Jack van Gelder herrezen bij ‘HLF8'. Beeld SBS6

Aanleiding voor Van Gelders tv-pauze was het Volkskrant-onderzoek naar de misstanden op de redactievloer van Studio Sport. Bijna honderd (oud-)medewerkers hadden zich afgelopen december bij een vertrouwenspersoon gemeld met verhalen over (seksuele) intimidatie.

Over Van Gelder stond in het Volkskrant-artikel dat hij ongepaste opmerkingen zou hebben gemaakt in de richting van één vrouwelijke collega, en een ander voor ‘hoer’ en ‘kut’ uitmaakte. Voor de eerste opmerkingen heeft hij inmiddels zijn excuses aangeboden, van de andere had hij ‘berouw.’

Van Gelder had een ‘zware’ week achter de rug, vertelde hij bij HLF8. Het was geen pretje om genoemd te worden in een artikel over een verziekte werkcultuur. Maar nu was het ‘klaar, over, uit’ wat hem betreft.

Had hij ooit iets gemerkt van de misstanden bij Studio Sport was de vraag.

‘Totaal niet’ antwoordde Van Gelder, die tussen 1975 en 2015 bij het sportprogramma had gewerkt. Dat zit zo: hij was ‘nooit’ op de redactie, hij had er niet eens een eigen bureau. Al zijn werkzaamheden zouden zich afgespeeld hebben in zijn eigen hoekje in Hilversum, ook bekend als ‘Jack’s Corner.’

Als er al met het vingertje moet worden gewezen, besloot Van Gelder, dan liever richting de hoofdredactie van Studio Sport. Die hadden het volgens hem nagelaten om serieus in te gaan op klachten van medewerkers. Over die klachten: Van Gelder hoopte vooral dat het om ‘plagerijen en dingen die niet kunnen’ zou gaan.

Daarna ging het aan tafel alweer snel over wielrenner Mathieu van der Poel, en of Van Gelder zijn verrichtingen tijdens Milaan-San Remo had gevolgd.

Opstaan. Kleren afkloppen. Niet meer omkijken. Herrijzen. Was iedereen – van oorlogsslachtoffers tot geïntimideerde werknemers – die optie maar gegeven.