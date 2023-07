‘Oppenheimer’ gebruikt op weg naar zijn nachtmerrieachtige climax de kracht van de herhaling ★★★★☆

Cillian Murphy in ‘Oppenheimer’ van Christopher Nolan.

‘Bijna nul’, was de kans dat de eerste atoombomtest op 16 juli 1945 een fatale kettingreactie van explosies in de atmosfeer zou veroorzaken. Er wás dus een mogelijkheid dat de apocalyps met één druk op de knop zou worden ontketend.

Een van de verontrustendste details van Oppenheimer is dit moment van theoretische onzekerheid: een voor een leek onbegrijpelijk gecalculeerd risico door de mannen die destijds verantwoordelijkheid droegen voor de ontwikkeling van De Bom. Regisseur en scenarist Christopher Nolan ontleedt die gedachte – atoombomarchitect J. Robert Oppenheimer noemde het de ‘terrible possibility’ – en bouwt die met veel bombast uit tot de kern van zijn angstaanjagende twaalfde film.

Oppenheimer is Nolans eerste biopic. Een karakterdrama dat tot de nok toe gevuld is met historisch detail en trouw is aan de lijvige, met een Pulitzer bekroonde biografie American Prometheus (2005) van Kai Bird en Martin J. Sherwin. De film portretteert de briljante/getroebleerde Amerikaanse natuurkundige voor, tijdens en na zijn werk als wetenschappelijk directeur van het Manhattanproject. Daarvoor diende hij onder grote druk, eerder dan Nazi-Duitsland, een atoombom te ontwikkelen.

Hoe Oppenheimer zoekende was voor hij zich op de kwantummechanica stortte, hoe hij uitgroeide tot sterwetenschapper die ná de bommen op Hiroshima en Nagasaki waarschuwde voor het gevaar van een atoomwapenwedloop. Hoe hij daarop tijdens politiek gemotiveerde hoorzittingen in het anticommunistische McCarthy-tijdperk werd neergezet als staatsgevaar: alles komt in Oppenheimer aan bod.

Tegelijk heeft deze film niets met de geijkte biopic te maken. Nolan maakt in de eerste plaats een Nolan – noem het een op zichzelf staand genre. Heen en weer dansend in de tijd, met gemankeerde vrouwenrollen, vooral van Florence Pugh als Oppenheimers minnares. Demonstratieve uitspraak: ‘Wil je kwantummechanica aan me uitleggen?’ En een uit zijn voegen barstende soundtrack van Ludwig Göransson, die vanaf het begin meer de werelden van Nolans sciencefictionfilms als Interstellar (2014) en Tenet (2020) oproept dan die van een worstelende wetenschapper.

Die methode wringt soms, omdat dit verhaal meer nuance verdient, maar valt op zijn plek naarmate het doel van de film duidelijker zichtbaar wordt. Nolan bedient zich op weg naar zijn nachtmerrieachtige climax van de kracht van herhaling. Wéér die beelden van de vissenkom die steeds voller raakt met knikkers – onderdeel van een eerdere uitlegscène over de techniek achter de bom. Wéér naar het oorverdovende voetgetrappel van een uitgelaten zaal die Oppenheimer vlak na de val van de bom op Hiroshima zal toespreken.

Hoofdrolspeler Cillian Murphy blijkt, met zijn scherp afgetekende gezicht en wijd opengesperde ogen, een goede keuze om de existentiële doodsangst waarmee de bezoeker naar huis wordt gestuurd tot leven te roepen. En wat tovert cameraman Hoyte van Hoytema hem op majestueuze wijze op het doek. Ee Nederlander die zich aan de zijde van Nolan bekwaamde in groots opgezette actie, vindt hier klein spektakel in het menselijke gelaat.

Oppenheimer serveert een stroom van psychische gruwel, rechtstreeks getapt uit het brein van de man die ten volste stilstaat bij de gevolgen van zijn creatie.