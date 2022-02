Opnieuw ontroering bij de monoloog van Ophelia, gezongen door Barbara Hannigan ★★★★☆

Sopraan Barbara Hannigan zingt Let Me Tell You. Beeld Simon van Boxtel

Natuurlijk, de zeef van de tijd moet haar werk nog doen. Maar tien tegen een is de klassieke muziek sinds 2013 een meesterwerk rijker. Toen, in Berlijn, ging Let Me Tell You in première, een liedcyclus van Hans Abrahamsen. De Deen had zijn noten geplooid rond de stem van de Canadese sopraan Barbara Hannigan. De in Nederland geknede muze verleidt componisten steevast met haar kristalheldere topregister.

Voor het eerst sinds 2014 zong Hannigan het stuk weer in het Amsterdamse Concertgebouw. En opnieuw: ontroering bij de monoloog van Ophelia, de zingende, malende jonkvrouw uit Shakespeares Hamlet. In compact, muzikaal proza van de Britse schrijver Paul Griffiths mijmert ze over tijd, herinnering, muziek en liefde.

Na een klein halfuur wandelt Ophelia haar toekomst tegemoet. Schurende blaasinstrumenten verklanken een sneeuwlucht. Piccolo’s produceren ijskristallen. Vanuit de hoogte dwarrelt de stem van Hannigan neer. Tot slot rest niets anders dan een slagwerker van het Radio Filharmonisch Orkest (RFO), die met een stuk papier ritmisch over een trommelvel wrijft, het geluid van voetstappen in verse sneeuw.

Hannigans aanpak lijkt onthechter geworden na haar wereldwijde zegetocht met Let Me Tell You (en de verkiezing tot beste album van 2016 in de Volkskrant). Voor RFO’s chef-dirigent Karina Canellakis was het een geslaagde vuurdoop. Met oor voor detail legde ze de tussen modernisme en Mahlerisme laverende klankwereld van Abrahamsen bloot. Meer winters werk van zijn hand is trouwens in aantocht. In juni presenteert de NTR ZaterdagMatinee de Nederlandse première van zijn opera The Snow Queen (2019).

Let Me Tell You Klassiek ★★★★☆ Door Barbara Hannigan (sopraan), Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Karina Canellakis. 12/2, Concertgebouw, Amsterdam. Terugluisteren op radio4.nl