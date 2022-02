Oplichtersdrama en een prettige B-filmachtige serie met veel geknok: dit moeten we zien deze week

Actrice Julia Garner in Inventing Anna. Beeld AP

Mark, je tipt deze week drie Netflix-titels over oplichters. Met welke beginnen we?

‘De beste is wat mij betreft The Puppet Master, een reconstructie van een verbijsterende geschiedenis. De driedelige serie, die je het beste in een keer kunt kijken, gaat over kwaad en manipulatie. Een oplichter maakt begin jaren negentig, toen de IRA actief was, zijn vrouwelijke slachtoffers wijs dat hij agent is bij de Britse veiligheidsdienst MI5. Hij speldt de vrouwen op de mouw dat zij op de dodenlijst van de IRA staan en dat hij ze zal beschermen. Maar dan moeten ze wel naar hem luisteren.

‘Dat klinkt onwaarschijnlijk, en dat is het natuurlijk ook, maar toch maakte hij meerdere slachtoffers met dit verhaal. Hoe? In The Puppet Master komen verschillende van hen aan het woord, waaronder een vrouw die tien jaar in de greep was van deze figuur. Aan de hand van hun verhalen ontwaar je als kijker langzaam de methode waarmee deze oplichter zijn slachtoffers, met name afkomstig uit rijke families, totaal van hem afhankelijk maakte.’

Je zag nog een true crime-productie, namelijk The Tinder Swindler.

‘Klopt, daarin zien we hoe meerdere vrouwen vallen voor de avances van een man die zich op Tinder Simon Leviev noemt. Hij schotelt ze kaviaar voor op het dak van een vijfsterrenhotel en vliegt ze met een privéjet naar Parijs. Net als de oplichter in The Puppet Master beschikt ook deze figuur over een aanzienlijk organisatietalent: hij bekostigt het uitstapje van de één met de creditcard van de ander.

‘Een heldenrol is weggelegd voor een Nederlandse vrouw, die hem ontmaskert door hém op te lichten. Vrij bevredigend allemaal, maar deze Simon is inmiddels weer op vrije voeten. Wat ik wel opvallend vind: deze man wordt voor een miljoenenpubliek met naam en toenaam genoemd, een soort publieke schandpaal. Dat kan toch haast niet zonder gevolgen blijven.’

‘En dan is er nog de Amerikaanse dramaserie Inventing Anna, een waargebeurd verhaal over een jonge Russische vrouw, Anna Delvey, die de New Yorkse elite ervan overtuigt dat ze een rijke erfgenaam is. Zo troggelt ze hun geld af en weet ze leningen los te krijgen bij banken. De serie is geschreven vanuit het perspectief van een journalist van New York Magazine, die de waarheid probeert te achterhalen op het moment dat Anna in de gevangenis zit.

‘Ook hier staat iemand centraal die het voor elkaar weet te krijgen dat mensen uit vrije wil hun creditcards overhandigen, zonder dat er bloed vloeit. Kennelijk zijn makers én kijkers momenteel gefascineerd door dit type oplichters. Julia Garner, de hoofdrolspeler die je misschien ook kent van haar sterke rol in Ozark, is een mooi voorbeeld van het nieuwe type ster dat komt bovendrijven via series en niet via films.’

Heb je, naast al dit oplichtersdrama, nog een laatste aanrader?

‘Ik recenseerde deze week de serie Reacher, gebaseerd op de boeken van Lee Child. In de twee speelfilms die al werden gemaakt, vertolkte Tom Cruise de rol van Jack Reacher, een Amerikaanse ex-militair en boom van een vent die in een afgelegen stadje op onrecht stuit. Cruise is een klein ventje, dus het fysieke aspect vond ik in de films niet overtuigend.

‘Nu hebben ze qua casting goud te pakken: Alan Ritchson is een klerenkast van een man. Als hij de kamer binnenloopt, kijkt iedereen bedremmeld naar de grond. Ik zou Reacher bestempelen als een prettige B-filmachtige serie met veel geknok, waarbij het kwaad wordt afgestraft. Meer is het niet, heerlijk soms.’