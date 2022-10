‘Oplichters aangepakt’ trakteerde de kijker op een echt ‘Spoorloos’-moment

Kees van der Spek zei dat het ‘niet kies’ voelde om de collega’s van Spoorloos in zijn programma Oplichters Aangepakt (RTL5) onder een vergrootglas te leggen. Toch is dat wat er moest gebeuren. Door toedoen van een Colombiaanse fixer hadden bij Spoorloos namelijk mismatches tussen geadopteerden en hun familie plaatsgevonden. Groot nieuws. Jinek kreeg maandagavond de primeur, en de KRO-NCRV kondigde een onderzoek aan naar de zestien zaken waarbij de fixer betrokken was.

De misdaadjournalist had daarmee een klapper van een seizoensopener van Oplichters Aangepakt te pakken, maar over hoe dat eruitzag later meer, want in de 2Doc-documentaire Walk the Land vond ook al zo’n een boeiende zoektocht naar identiteit plaats. In dit geval de identiteit van het bij Britten zo geliefde landschap van de Yorkshire Dales in Noord-Engeland. ‘Van wie is dat land eigenlijk?’, vragen de makers zich af.

Die vraagt doemt heel langzaam op, zo’n beetje halverwege de film, nadat de makers eerst allerlei wandelaars hebben gesproken over hun liefde voor het gebied en de typisch Britse hobby’s treinreizen en wandelen. Twintig jaar eerder doorkruisten de makers, te voet en per trein, al eens eerder het gebied voor de film Loving Memory. Ze willen onderzoeken of de mensen die ze destijds spraken en het landschap nog bestaan. Tijdens die zoektocht komen de makers er beetje bij beetje achter dat ze hun beeld van het typisch Engelse landschap en de Britten die er wonen moeten bijstellen.

Walk the Land is een tastende film die het veranderde perspectief van de makers laat zien, en zo op subtiele wijze de pijnlijke geschiedenis blootlegt van een streek. En passant laat de documentaire zien hoe je je als filmmaker op een oprechte manier kunt verhouden tot je eigen werk.

Iets minder subtiel werd de aflevering van Van der Spek de afgelopen dagen voorgekookt. Bij Jinek dus het nieuws over de mismatches, dat door het NOS Journaal werd opgepikt en vervolgens door alle kranten, nieuws waardoor volgens Khalid dinsdagavond de adoptiewereld ‘op z’n kop’ stond. Dat viel overigens wel mee, bleek in die uitzending. Er hadden zich nog amper verontruste mensen gemeld bij een van de twee stichtingen die aan tafel zaten.

Wie ondanks alle spoilers in de media toch nog voor de aflevering van Oplichters Aangepakt ging zitten, werd in ieder geval getrakteerd op een echt Spoorloos-moment (overigens ook al weggegeven bij Jinek ). Een van de twee gedupeerden, die inmiddels een eigen zoekbureau heeft, had in Colombia een vrouw gevonden van wie ze dacht dat ze wel eens de echte moeder van uitgerekend de andere gedupeerde kon zijn. De man en zijn vermoedelijke biologische moeder ondergingen een dna-test. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens een etentje. Tranen, omhelzingen, een glunderende Van der Spek. Was er toch nog iets goeds uit al die narigheid voortgekomen.