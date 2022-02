Opgewekt discussiërend pluist Op Winterreise Schuberts meesterwerk lied voor lied uit ★★★★☆

In 1827 sprak de componist Franz Schubert met een paar vrienden af bij een van hen thuis. ‘Ik zal een cyclus van huiveringwekkende liederen voor jullie zingen’, zou de Oostenrijker hebben gezegd. ‘Ze hebben me meer moeite gekost dan al mijn andere liederen.’ Hij had het over Winterreise, een eenzame tocht door een besneeuwd landschap in 24 sombere nummers.

Na Schuberts droefgeestig huiskamerrecital waren zijn vrienden met stomheid geslagen. De gastheer, Franz von Schober, zei dat alleen het volksliedachtige Der Lindenbaum hem was bevallen. Vlak daarna besefte Schuberts vriendenkring, gevolgd door de rest van de wereld, wat voor een buitengewoon meesterwerk hij had gecomponeerd, een jaar voordat hij op 31-jarige leeftijd stierf.

Anno 2022 zit ook een groep mannen rondom een piano bij een van hen thuis, niet om naar Winterreise te luisteren, maar om het te doorgronden. De gastheer is bariton Thomas Oliemans, die in maart in het Concertgebouw in Amsterdam Winterreise zal zingen, zichzelf begeleidend op de piano – een unicum. Hij is dus de aangewezen persoon om zowel de muziek als de teksten van dichter Wilhelm Müller te ontleden.

Dat doet Oliemans tijdens een marathonopnamesessie met journalist Gijs Groenteman en musicoloog Thomas de Jonker, nu te beluisteren als de 25-delige podcast Op Winterreise met Oliemans en Groenteman. Opgewekt discussiërend pluizen de drie heren het werk lied voor lied uit.

Oliemans zingt en speelt passages ter illustratie, De Jonker draagt achtergrondinformatie aan en Groenteman is de welingelichte leek. Na een kleine uitweiding over toonafstanden, onderbreekt hij: ‘Dit is musicologische praat waarvan ik helemaal niets van snap.’ Groenteman houdt ook het tempo vlot: ‘We moeten een beetje door.’

Verwacht diepgaande analyses die toch nergens taai worden. Wie alleen vaag van Winterreise heeft gehoord, krijgt in een inleidende aflevering antwoord op basale vragen als: wie was Schubert? Daarna komen zowel grote thema’s als minutieuze details aan bod. Gaat de wanhopige reiziger gebukt onder liefdesverdriet, of ontvlucht hij ook een onderdrukkend regime? Maar ook: waarom heeft Schubert het woord ‘bevroren’ veranderd in ‘gestorven’?

‘Als Thomas Oliemans spreekt, zwijgen wij’, zegt De Jonker bewonderend aan het begin. Gelukkig doen hij en Groenteman dat niet. Er ontstaat bijna meteen amicale onenigheid, bijvoorbeeld over in hoeverre de zwaarmoedigheid in Winterreise voortvloeit uit Schuberts gemoedstoestand. Uitsluitsel blijft uit, en dat is niet erg. Want dit raadselachtige opus begrijp je voornamelijk door vragen te stellen, en in deze postcast worden steeds de juiste gesteld.