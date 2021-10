Opgevoed worden door een gorilla heeft eigenlijk heel veel voordelen ★★★☆☆

Mijn moeder is een gorilla

‘Waarom zo’n haast?’ De aangenaam voortkabbelende kalmte in kinderanimatiefilm Mijn moeder is een gorilla (ondertitel: En wat dan nog?!) wordt voortreffelijk geïllustreerd door die terloopse opmerking van het hoofdpersonage, weeskind Jonna, als ze zich verbaast over de titel van een boek: De reis om de wereld in tachtig dagen. In deze eenvoudig geanimeerde bewerking van het gelijknamige boek van de Zweedse kinderboekenschrijver Frida Nilsson belandt Jonna bij een adoptiemoeder die in eerste instantie angst aanjaagt – zoals de titel al verklapt is de kolossale vrouw een gorilla. Gaandeweg blijkt de alternatieve opvoeding vooral voordelen te bieden. Jonna mag veel meer dan leeftijdsgenoten, zoals samen met moeder autorijden, al roept dat weerstand op bij de norse burgemeester, die de gorilla van haar prettig rommelige landgoed wil verdrijven. Een bescheiden kleinood van animatieregisseur Linda Hambäck, die ouders en kinderen drie herfstvakanties geleden trakteerde op Gordon & Paddy en de zaak van de gestolen nootjes.