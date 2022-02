Opgepoetste Uncharted - Legacy of Thieves Collection biedt perfect beeld en geluid

Nathan Drake is het antwoord van de Californische studio Naughty Dog op schatdelvers Indiana Jones en Lara Croft. Beeld Naughty Dog

Als er de afgelopen jaren een game was die schreeuwde ‘hier zit een Hollywood film in’, dan was het wel Uncharted, vier computerspellen rond de schatgraver Nathan Drake. Het antwoord van de Californische studio Naughty Dog op Indiana Jones (uit 1981) en Lara Croft (1996) bezit precies de ingrediënten voor twee uur pretentieloos vermaak op het grote scherm.

De film Uncharted ging half februari in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in bioscooppremière. De Amerikaanse en Britse filmcritici zijn niet bepaald mals in hun oordeel over de rolprent van regisseur Ruben Fleischer (Zombieland), met in de hoofdrollen Tom Holland als Drake, Mark Wahlberg als zijn mentor en Antonio Banderas als de clichéschurk. ‘Het is alsof je kunt horen dat in het script bij elke scène minstens een keer in de kantlijn in hoofdletters staat geschreven KAN GRAPPIGER’, schrijft Robbie Collin in The Telegraph. ‘Als het Hollywood met Uncharted al niet lukt dan is er geen toekomst voor op games gebaseerde films’, constateert Clarisse Loughrey in The Independent.

De filmfan zal zijn vermaak dus elders moeten zoeken op 22 maart, wanneer Drake’s capriolen de Nederlandse bioscoop bereiken. Maar voor gamers is er een troost: Uncharted - Legacy of Thieves Collection.

Zoals de toevoeging ‘collection’ al verraadt gaat het hier niet om nieuwe games, maar om gebundelde succesnummers in een nieuwe verpakking. Het zijn Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Last Legacy, opgevoerd en opgepoetst voor de PlayStation 5.

Het eerste actie-avontuur dateert al van zes jaar terug, verscheen op de PlayStation 4 en bleek achteraf de zwanenzang te zijn van Nathan Drake. In The Last Legacy, uit 2017, spelen schatdelver Chloe Fraizer en ex-huurling Nadine Ross de hoofdrol. Voor beiden betekent dat promotie: in twee voorgaande Uncharted-games hadden ze slechts een bijrol.

Drake in nog meer pixels, dankzij de PlayStation 5. Beeld Naughty Dog

In hun nieuwe jasje zien A Thief’s End en The Last Legacy er piekfijn uit, voor wie de juiste hardware in huis heeft. Naast een PlayStation 5, al maanden op rantsoen vanwege het chiptekort, zijn dat een televisie die beelden in een 4K-resolutie kan laten zien, liefst met een beeldverversingsfrequentie van 120 Hz.

Maar ook zonder die hoge refresh rate valt er visueel veel te genieten. De Collection biedt drie instellingen, waarbij valt te kiezen voor een hogere resolutie en minder vloeiend beeld of wat minder pixels per inch en beweging zonder haperingen.

Misschien wel indrukwekkender dan de beeldupgrade zijn de extra spierballen die de geluidsband heeft gekregen. Legacy of Thieves Collection maakt gebruik van speciale audiotechnologie (voor de liefhebbers: Tempest 3D) die de beleving van het geluid nog realistischer maakt.

Zo klinken insecten in een oerwoud van A Thief’s End zo levensecht dat je voortdurend de neiging hebt om ze van je hoofd weg te meppen. Als je een klif beklimt kun je duidelijk de golven horen stukslaan op de rotsen honderden meters onder je.

Al deze audiovisuele fijnproeverij is wellicht een beetje weinig voor de gamers die op de PlayStation 4 al een keer zijn opgetrokken met Drake, Chloe en Nadine. Dat waren al indrukwekkende producties. Aan de andere kant: een hernieuwde kennismaking kost slechts een tientje voor wie de originele PlayStation 4-titels al bezit.

Maar voor de mensen die nu pas op het feestje arriveren biedt Uncharted: Legacy of Thieves Collection de beste kennismaking met het fenomeen Uncharted. Zoals Peter Bradshaw in The Guardian schreef: ‘Beter dan het efficiënte, zielloze hologram van wat een film moet voorstellen.’

Chloe en Nadine doen een 'Thelma & Louise' in Uncharted: The Lost Legacy. Beeld Naughty Dog