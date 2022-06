Opgepakte Belgen kunstroof Tefaf op vrije voeten en niet meer verdacht

Na de overval op kunstbeurs Tefaf dinsdag moeten de bezoekers 1,5 uur buiten wachten. Beeld ANP

De advocaten van de twee mannen beweerden eerder op woensdag al dat hun cliënten niets met de kunstroof te maken hebben. Ze voerden aan dat de twee mannen niet lijken op de overvallers die door omstanders zijn gefilmd toen zij bij de stand van de Engelse juwelier Symbolic & Chase drie vitrines insloegen en sieraden meenamen. De politie hield de twee Belgen aan op de A2 in Maastricht. In hun auto zouden geen juwelen en wapens zijn aangetroffen. Wel vertoonden ze volgens de politie dusdanig verdacht gedrag dat er op dat moment voldoende aanleiding was om ze aan te houden voor betrokkenheid bij de overval.

In het verleden zijn op de kunstbeurs al vaker sieraden gestolen. Maar de overval van dinsdag was uitzonderlijk doordat die met zoveel geweld gepaard ging. Twee mannen sloegen opeens met mokers ramen van vitrines in, te midden van bezoekers van de beurs. Die werden daarna op afstand gehouden door twee andere mannen met vuurwapens. Alle vier de mannen hadden geen maskers op, alleen brillen en petten.

De politie en de standhouder uit Londen hebben niet bekendgemaakt voor welk bedrag aan sieraden er is buitgemaakt. Na de overval werd het beursgebouw ontruimd. Na dertig minuten mochten alle bezoekers en standhouders weer naar binnen. De internationale kunstbeurs was afgelopen zaterdag opengegaan (voor het eerst sinds de coronapandemie) en duurt tot en met donderdag. Op de beurs staan 242 handelaren, die niet zelden voor miljoenenbedragen kunstwerken en antiek verkopen.