‘Opgelegd sociaal gedrag kan gevaarlijk zijn, in een wereld waarin het kwaad wel degelijk bestaat’

Fedja van Huêt en Morten Burian in ‘Speak No Evil’.

Mogelijk herkent een stel uit de omgeving van Rotterdam binnenkort iets van zichzelf in Speak No Evil, de horrorfilm die in Denemarken werd aangekondigd als Danmarks mest ubehagelige film, de meest onbehaaglijke film van het land.

Dat zit zo. Een aantal jaar geleden beleefde de Deense filmmaker Christian Tafdrup met zijn vrouw en kind een vakantievriendschap met dit stel uit de omgeving van Rotterdam en hun twee dochters, in een klein en goed verzorgd villaresort in Toscane. De kinderen gingen leuk met elkaar om, de ouders ook. E-mailadressen werden uitgewisseld. En een half jaar later vroegen de Nederlanders of de Denen de volgende zomer wellicht eens wilden komen logeren, om dan samen weer wat dagen door te brengen.

Toch maar niet doen, zei Tafdrup tegen zijn vrouw.

‘Ik wil dat Nederlandse stel niet beledigen’, zegt de 44-jarige cineast, videobellend vanuit Denemarken. ‘Maar ze waren zeker een grote inspiratie voor mijn film. Het was zo’n resort met babysitters, vanuit het idee dat de ouders dan ’s avonds wat tijd zonder de kinderen hebben, elkaar kunnen leren kennen. De eerste week legden we wel wat contact met andere gezinnen, uit Engeland en Zweden. Dat was oké. Maar die tweede week, toen die Rotterdammers arriveerden, dachten we meteen: o, die zijn leuk! Waarmee je eigenlijk bedoelt: die zijn een beetje zoals wij.

‘Het waren Hollanders, dat hoorde je meteen. Nederlanders lijken op Denen, maar dan net wat gekker. Ze waren extravert. Hij wat lawaaierig: iets te luid lachen en in het zwembad plonzen. Maar ontzettend aardig. Je wilde bij ze in de buurt zitten. En het klikte meteen, zozeer dat we de rest van de dagen samen doorbrachten. We moeten elkaar eens opzoeken, zeg je dan aan het eind van de vakantie. Maar eenmaal thuis, weer terug in je eigen leven, verandert dat voornemen. Een vakantie is iets anders dan bij iemand thuis logeren. Hoe goed kenden we ze nou eigenlijk? Als kind heb ik met mijn ouders weleens vakantievrienden opgezocht, dan belandden we op rare plekken in Duitsland en België. Ik herinner me dat als tamelijk ongemakkelijk.’

Christian Tafdrup in 2016. Beeld FilmMagic

Tafdrup, in Denemarken werkzaam als regisseur en acteur (Borgen), besprak het met zijn jongere broer, scenarist Mads Tafdrup. Wat als ze wél op de uitnodiging waren ingegaan? ‘Er borrelden allerlei ideeën op. Speak No Evil had ook een romantische komedie kunnen zijn, ik kon me de poster meteen voorstellen. Maar al snel domineerden de enge ideeën. Wat als dat stel niet is wie ze zeggen te zijn? Wat als ze iets heel slechts van plan zijn?’

Patrick en Karina, heten de Nederlandse man en vrouw in de film, gespeeld door Fedja van Huêt en Karina Smulders, in het echt ook een stel. Ze zijn aardig, iets té aardig. Ze overschrijden de sociale codes. Eerst een beetje, later meer.

Na de vakantie-idylle in Toscane en de thuiskomst in Kopenhagen beweegt de film naar een landelijk deel van Nederland, waar Patrick, Karina en hun zwijgzame zoontje Abel de Denen welkom heten in hun huis, ver buiten de bebouwde kom. Björn (Morten Burian) en Louise (Sidsel Siem Koch) doen hun best om goede en beleefde gasten te zijn, ondanks alle opspelende stemmingswisselingen van de Nederlanders. Patrick en Karina, soms hartelijk en dan ineens bot, bemoeien zich ook – nogal dwingend – met de opvoeding van hun dochtertje.

Sidsel Siem Koch en Morten Burian (en op de voorgrond Fedja van Huêt en Karina Smulders) in ‘Speak No Evil’.

Speak No Evil kun je beschouwen als een commentaar op doorgeschoten beleefdheid. Mag ik stellen dat de Denen in de film er een beetje om vragen?

‘Het is de angst om een overtreding te maken in het sociale verkeer, die ik ook bij mezelf herken. De wens om anderen tevreden te stellen, terwijl je ergens toch, intuïtief, voelt dat je een grens van jezelf overschrijdt. Maar dan denk je: o, het zal wel aan mij liggen. Soms is het ook makkelijker om beleefd te blijven, om een façade op te houden. En om te kunnen leven móéten we op andere mensen vertrouwen, ook als we die mensen niet kennen. Vaak is dat goed, maar het kan je ook in de problemen brengen. Zeker als je mensen ontmoet die het níét goed met je voorhebben.

‘Speak No Evil gaat over geprivilegieerde, beschaafde mensen. Wat doen zij als ze het pure kwaad ontmoeten? Zijn ze in staat het te herkennen? In de meeste horrorfilms zitten de personages vast, in een huis of een kelder. In deze film kunnen ze elk moment de auto pakken en wegrijden, maar toch doen ze dat niet. Ik geloof dat opgelegd sociaal gedrag gevaarlijk kan zijn, in een wereld waarin het kwaad wel degelijk bestaat. Het zijn vragen die mijn broer en ik onszelf ook stelden bij het schrijven van het script. Zou ik terug kunnen slaan? Ik denk het niet. Zou ik rennen, of bevriezen?’

Is het iets Deens, altijd beleefd blijven?

‘Dat dacht ik, toen we de film draaiden. Dat het typisch Scandinavisch was. Maar nu we de film overal tonen denk ik daar toch anders over. In de Verenigde Staten, waar Speak No Evil op filmfestival Sundance werd vertoond, vond het publiek het heel herkenbaar. Mensen uit het noorden van Amerika zeiden: o, zo is het als we naar het zuiden gaan!

‘Het specifiek Scandinavische zit ’m wellicht in het onderdrukken van gevoelens. Zeker in deze tijd, waarin mensen soms zo bang zijn om andere mensen te beledigen dat ze maar niks zeggen. Dan hoef je je ook niet te schamen voor je politieke mening, die misschien niet correct is. Als je de donkerte in jezelf onderdrukt, denk ik, ga je er juist naar verlangen. Björn en Louise voelen zich óók aangetrokken door Patrick en Karina, die zich niet zo storen aan conventies.’

Hebt u veel middeleeuwse schilderijen gezien voor Speak No Evil?

‘Ja, Tuin der lusten, dat surrealistische en gruwelijke schilderij van Hieronymus Bosch, was zeker een inspiratiebron. Zonder die mythologie, of de bijbelse verwijzingen, stijgt een film als deze niet op; dan blijft het toch gewoon een drama, of een komedie. Italië is niet enkel Italië, maar ook de tuin van Eden. Patrick is de slang, Denemarken het voorgeborchte. En Nederland is, natuurlijk...’

Nederland is de hel. Was het moeilijk om Nederlandse acteurs te vinden?

‘Ja en nee. We hebben twaalf geweldige Nederlandse acteurs op auditie gehad. Ik kende er geen een, ze kenden mij ook niet. Ik had sterk het idee dat een aantal niet echt zin had. Sommigen belden kort van tevoren af: het geweld tegen de kinderen in de film vonden ze bezwaarlijk. Eentje zei, echt vriendelijk: ‘Ik kan dit niet.’ Veel van hen zeiden ook: ‘Ik vind je script heel goed, tot pagina 70’ – en of ik dat niet kon veranderen.

Fedja van Huêt en Karina Smulders in ‘Speak No Evil’.

‘Het waren slimme, goeie acteurs, ze dachten alleen dat het einde niet klopte bij de film. Kon het niet wat hoopvoller aflopen? Ik werd daar onzeker van, ik heb zelfs nog even gesleuteld aan alternatieve eindes. Maar dat werkte niet. Er is me vaak gevraagd, ook door Denen, of ik het kwaad niet meer kon beredeneren: waarom doen deze mensen dit? Maar dan wordt het zo’n Netflix-horrorfilm, waarin alles uiteindelijk wordt verklaard. En dat haat ik nu juist. Al begrijp ik best dat het lastig is voor een acteur, die toch naar motivatie zoekt in een personage. Als regisseur kun je niet gewoon zeggen: je bent een demoon. Want hoe spéél je dat dan?

‘Fedja vertelde me later dat hij en Karina ook twijfels hadden. Ze overwogen aanvankelijk af te zeggen, maar hebben me toen toch maar ontmoet. Het klikte het meteen. Ze zijn perfect voor de rol, switchen zo knap tussen extreem aardig en extreem onaardig.’

Speak No Evil bevat de nodige Nederlandse cultuur. Een molen, veel stamppot, muziek van Herman Brood en Trijntje Oosterhuis. Had u dat zelf zo bedacht?

‘Het mocht geen cliché-kijk op Nederland worden. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand uit het buitenland naar Denemarken kwam om een Deense film te maken, die vervolgens vol met verwijzingen naar Vikingen zat.

‘Een groot deel van onze crew was Nederlands, dat hielp. En de vader van mijn vriendin komt uit Rotterdam, hij noemde Herman Brood – ik kende die artiesten niet. Ik had naar Nederlandse gerechten gezocht op Google, maar Fedja zei meteen: ‘Dat is geen echt Hollands eten, dat is een toeristische versie.’ Zo werd het stamppot. Wat ik ook fijn vond aan de Nederlandse cultuur: die wordt een beetje genegeerd, in speelfilms.’

Aan het slot van het gesprek komt Tafdrup terug op het echte Nederlandse stel. ‘Ik heb ze nooit meer gezien. In mijn herinnering zijn het gewoon nog steeds die ongelooflijk aardige mensen, met wie we onze vakantie hebben doorgebracht. En zeker niet het pure kwaad.’

Speak No Evil