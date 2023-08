Operadiva Renata Scotto (1934-2023) was een van de beste zingende actrices van haar generatie

Renata Scotto in 1977. Beeld Getty Images

‘Een zangeres moet haar grenzen kennen. Maar om ze te overwinnen, niet om aan te wennen.’ Dat zei Renata Scotto, een van de beste zingende actrices van haar generatie, in 2015 tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Aan het begin van haar vijftig jaar durende carrière maakte ze furore in rollen geknipt voor haar lyrische sopraanstem, zoals de titeltol in Donizetti’s Lucia di Lammermoor en Mimì in Puccini’s La bohème.

Toen ze stopte met optreden in 2002 had ze meer dan zestig rollen vertolkt. Ze overleed op woensdag op 89-jarige leeftijd.

La Traviata

Scotto’s eerste publiek bestond uit haar buren in haar geboortestad Savona in Noord-Italië. Voor haar spontane terrasconcerten kreeg de kleine Renata snoep. Toen ze de grote bariton Tito Gobbi in Verdi’s Rigoletto zag, besloot ze operazangeres te worden. Een oom regelde dat ze als dertienjarige zang kon studeren in Milaan, waar ze verbleef in een nonnenklooster. Ze was achttien toen ze in Savona haar debuut maakte, als Violetta in La traviata.

Kort daarna werd ze geëngageerd door La Scala. In 1957 trad het Milanese operagezelschap op tijdens het Edinburgh Festival. Maria Callas meldde zich ziek en Scotto verving haar met groot succes als Amina in La sonnambula. Ze was overtuigd dat de geest van Maria Malibran, een van de beroemdste zangeressen van de 19de eeuw, zich over haar ontfermde tijdens deze cruciale uitvoering en alle andere daarna.

Madame Butterfly

Hoewel Scotto over de heel wereld optrad, werd halverwege de jaren zestig de Metropolitan Opera in New York haar artistieke thuishaven. Samen met haar man Lorenzo Anselmi, een violist die haar manager werd en met wie ze twee kinderen kreeg, verhuisde ze naar de Verenigde Staten. Scotto’s plaats in de operageschiedenis was ook al verzekerd geweest als ze zich had beperkt tot haar rollen uit deze tijd. Opnames van haar uitmuntende Gilda in Rigoletto en haar hartverscheurende Cio-Cio-San in Madama Butterfly getuigen van een verbluffende virtuositeit en een brede expressieve kleurenwaaier.

Maar Scotto wilde meer. Na wat strubbelingen met de directie van de Met begon ze rollen voor spinto-sopraan (een vol, lyrisch stemtype dat voor de dramatische hoogtepunten wordt ingezet) aan haar repertoire toe te voegen, in opera’s zoals Il trovatore van Verdi en Manon Lescaut van Puccini. Zulke rollen vereisen meer kracht en volume dan Scotto was toebedeeld.

Ze durfde ook Norma van Bellini aan, ‘een rol die ze bij nader inzien niet aan haar repertoire had moeten toevoegen’, aldus The New York Times in 1981. Over deze keuzes waren de meningen verdeeld. Critici verweten haar de zuiverheid van haar stem te hebben verpest, bewonderaars lieten zich meeslepen door haar onstuimige vertolkingen en namen de afdwalende intonatie en schelheid voor lief.

Nederland hoorde zowel Scotto het jonge belcanto-fenomeen in 1963 als Scotto de vermaarde tragédienne in Poulenc’s La voix humaine in 1996. Beide keren trad ze op in het Concertgebouw in Amsterdam. Na haar afscheid van het podium in 2002 richtte ze zich op het regisseren en lesgeven. Als regisseur had ze een voorkeur voor zuinige decors en flatteuze kostuums en legde ze de nadruk op psychologische inzicht in de personages. Tijdens haar masterclasses streek ze met oneindig geduld technische kreukels weg, maar bleef erop hameren: zonder invoeling en emotie betekent mooi zingen helemaal niets.