Opera2day brengt een hedendaagse Don Quichot met fraaie muziek en een bureaustoel als paard ★★★☆☆

Manuel Nunez-Camelino als Sancho Panza (links) en Mattijs van de Woerd als Don Quichot. Beeld Bart Grietens

In de pauze krijgen de mensen blaadjes in de handen gedrukt. Een rectificatie? Nee, een beknopt alternatief van het verhaal over Don Quichot. Middelbareschoolleerlingen uit het hele land schreven in opdracht van Opera2day een nieuwe versie van de dolende, dwaze edelman die dacht dat hij een ridder was, als onderdeel van de nieuwe productie van het operagezelschap.

Zondagmiddag is in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag de première: De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha – naar de beroemde roman van Miguel de Cervantes Saavedra. De Spaanse librettist en regisseur Stefano Simone Pintor maakte er een muziektheatrale versie van. Componist Vanni Moretto gebruikte bestaande, vooral middeleeuwse muziek en vlocht die aan elkaar met eigen composities. Twee ensembles uit verschillende werelden verenen onder leiding van Hernán Schvartzman wonderschoon hun krachten: het New European Ensemble en La fonte musica, gespecialiseerd in middeleeuwse en renaissancemuziek.

Cervantes’ eerste boek verscheen in 1605 en was zijn parodiërende reactie op de dwaze middeleeuwse ridderromans, die toen populair waren. Het gaat over een edelman die zich verliest in die verhalen en denkt dat hij ook zo’n ridder is, terwijl hij op zijn raspaard (een oude knol) voor de liefde voor een prinses (een boerendochter) ten strijde trekt tegen onrecht. Zeven jaar later verscheen er een vervolg, van een schrijver die wilde meeliften op het succes van Cervantes. Diens antwoord daarop was een tweede deel waarin hij Don Quichot liet sterven.

Het tweedelige boek heeft veel lagen en betekenissen, het lijkt alsof Pintor er alles in wilde proppen. Dat levert een lange zit op en een drukke enscenering, waarin details en symboliek verdrinken. Scènes en dialogen zijn soms te lang, een tikje fantasieloos gezet als hedendaagse recitatieven. Het vernuftige zit hem in het Droste-effect: het verhaal van Don Quichot ín een verhaal over de schrijver. Sancho Panza, Don Quichots gezel die hem faciliteert in zijn fantasieën, heet hier niet voor niets Miguel (Cervantes’ voornaam).

Miguel (een rol van Manuel Nunez-Camelino, wiens hoge tenor wat overheerst wordt door zijn lichamelijke beweeglijkheid) is een sullige archivaris, wanneer hij door de oude president van La Mancha Inc., een beursgenoteerd bedrijf, tot Sancho Panza wordt omgedoopt. Op een bureaustoel als paard gaan ze hun avonturen tegemoet.

In het tweede deel wil Miguel dat allemaal herbeleven en opschrijven, maar de uitermate aanstekelijke en menselijke Don Quichot, van goed zingende bariton Mattijs van de Woerd, ziet ineens zijn prinses als de poetsvrouw die ze is. Wanneer Don Quichot door de ‘ridder van de witte maan’ (een astronaut in ruimtepak) wordt gedood, kan Miguel alleen maar machteloos toekijken. Maar daar is De Lezer weer (de zwijgende, telkens opduikende acteur Samar Qahtan) die een nieuw boek openslaat. En we hebben de leerlingenverhalen nog. Don Quichot is dood, leve Don Quichot.