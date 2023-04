Opeens is ‘dag jongens en meisjes’ zeggen tegen de kinderen in de buurt een verzetsdaad

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: ze willen jou de mond snoeren.

Eigenlijk heb je weinig te klagen. Je hebt een keurig huis, een ronduit acceptabel huwelijk en je houdt van je kinderen omdat dat biologisch nou eenmaal zo werkt. Soms zie je oude vrienden. Dan haal je verhalen op over de tijd dat je leven ook niet bepaald groots en meeslepend was, maar je nog wel de hoop koesterde dat het dat kon worden. Maar van al die jongensdromen, zou Paul de Munnik zeggen, is alleen het oud worden gehaald.

Soms denk je nog wel ’s aan de momenten die hebben geleid tot dit doodsaaie bestaan. Altijd de veilige keuze gemaakt, nooit écht de stoute schoenen aangetrokken. Gebeurde er maar ’s een keer iets spannends. Maar ja, je voelt het zelf ook wel aan: dat gaat nooit gebeuren. Alles is al voor je bepaald. Vanuit hier is het in een rechte lijn naar het pensioen, het voorportaal van de dood. Had je nog maar iets om voor te strijden.

Journalisten en opiniemakers kennen dat verlangen. Daarom proberen ze je het gevoel te geven dat anderen jou de mond willen snoeren. Of het nou een overijverige sensitivity reader in Engeland is, een goedbedoeld taaladvies van een scholierenclub of een activist die ervoor pleit rekening te houden met anderen; alles wordt opgeklopt tot iets wat jou het gevoel geeft dat je je moet verdedigen. Opeens is ‘dag jongens en meisjes’ zeggen tegen de kinderen in de buurt niet de zoveelste uiting van je kleinburgerlijke bestaan, maar een verzetsdaad. Dit is jouw manier van leven en als anderen dat willen verbieden, maakt dat je alleen maar strijdbaarder. Niemand vertelt jou wat je wel en niet mag zeggen. Je voelt weer dat je leeft. En dat gun ik je ook van harte.